JO 2022: la première médaille pour les Bleus du biathlon, Cavet sur les bosses… Ce qu’il ne fallait pas manquer samedi

L’équipe de France a ouvert son compteur de médailles avec une breloque en argent en biathlon dans l’épreuve du relais mixte, ce samedi lors de la première journée des Jeux olympiques de Pékin. Déception en revanche pour Benjamin Cavet, quatrième de finale de ski de bosses.

Biathlon : le relais mixte offre la première médaille à l'équipe de France

Premier jour des Jeux et première médaille pour la France. Elle est en argent et a été glanée par les biathlètes tricolores. A l’issue d’un final à suspense sur le site venté de Zhangjiakou, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont terminé deuxièmes du relais mixte derrière les Norvégiens et devant les Russes.

Sacrés champions olympiques il y a quatre ans à Pyeongchang, les Bleus n’étaient pas si déçus que ça à l’arrivée : "Première médaille olympique, c’était un rêve de gamine", jubile Julia Simon. "On a fait preuve de détermination, et c’est ce qu’il fallait retenir aujourd’hui, résume Emilien Jacquelin. Chacun a donné son maximum, et ça fait médaille au bout, c’est génial. C’est idéal pour lancer la quinzaine olympique de l’équipe de France."

>> Les JO de Pékin en direct

Benjamin Cavet au pied du podium aux bosses

Brillant en qualifications, Benjamin Cavet est passé tout près d’une médaille olympique au ski de bosses. Toujours dans le coup lors des trois runs de la finale, il a finalement dû se contenter de la pire des places, la 4e, derrière l’épatant Suédois Walter Wallberg (21 ans), sacré champion olympique devant le favori canadien Mikael Kingsbury (2e). Autre français en lice, Sacha Theocharis a réussi à accéder jusqu’au run 2 avant de tomber sur plus fort que lui.

Saut à ski : la marche était top haut pour Joséphine Pagnier

Si la jeune Française de 19 ans a réussi à se hisser jusqu’en finale du concours individuel sur tremplin normal, elle a terminé loin du podium, à la 11e place, en raison d’un deuxième saut manqué (elle était 7eaprès le premier). Julia Clair, l'autre Tricolore en lice, n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. Le titre olympique revient à la Slovène Ursa Bogataj.

La première médaille d’or des Jeux pour la Norvège

La fondeuse norvégienne Therese Johaug a remporté la première médaille d'or des Jeux olympiques de Pékin en s'imposant samedi en skiathlon dans le stade de ski de fond de Zhangjiakou. La Russe Natalia Nepryaeva, médaillée d'argent, et l'Autrichienne Teresa Stadlober, parée de bronze, complètent le premier podium de ces 24es Jeux d'hiver officiellement ouverts la veille dans le "Nid d'oiseau" de la capitale chinoise.