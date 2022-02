JO 2022 en direct: suivez la première journée, avec des chances de médailles françaises

Seuls trois skieurs ont pu prendre le départ de la 3ème descente officielle d'entraînement en ski alpin sur la piste olympique de Yanqing ce samedi matin. La faute au vent qui a obligé le jury à stopper le reste des troupes pour aujourd'hui, aucun créneau météo favorable n'ayant été trouvé dans la journée. Le vent qui pourrait de nouveau être un problème dimanche pour la course dont le départ est supposé avoir lieu à 4h du matin heure française. "Le vent va être un problème. Vent de face, vent arrière, vent de côté. J'espère juste que ce sera une course "assez juste" pour des Jeux olympiques", a commenté le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, favori dimanche et l'un des trois seuls à s'être élancé ce matin.

L'injustice, voilà ce que dénoncent le reste des troupes qui n'a pas pu prendre le départ. Le vétéran français et leader des Bleus Johan Clarey était justement représentant des athlètes, et a tenté de convaincre la FIS de laisser l'entraînement se disputer. "Le problème c’est qu’il y a deux-trois favoris (Kilde, et Mayer) qui ont fait un run de plus que les autres et c’est ça le gros problème. Si personne n’y était allé ce matin, aucun souci, mais ce n'est pas le cas, donc y'avait pas mal d'athlètes en colère. La majorité avait au moins envie de faire un bout d’entraînement. On aurait pu trouver une espèce de solution intermédiaire. Le problème et c'est ce que je regrette, c’est qu’on n'a même pas essayé. J’ai essayé discuter avec la FIS mais ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont pris leur décision seuls sans nous consulter. Ça montre une fois deux plus qu’on n'est pas écoutés", a-t-il déploré.

Assez rare pour être souligné, les skieurs ont tous discuté ensemble et étaient parfaitement d'accord sur les suites à donner à cet entraînement, et au moins essayer de trouver une solution intermédiaire qui aurait permis à chacun de prendre ses repères notamment sur le matériel.

Arnaud Souque, à Yanqing