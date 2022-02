JO 2022: la France toujours loin au tableau des médailles

Si les Bleus ne sont pas montés sur le podium ce jeudi aux Jeux olympiques de Pékin, l’équipe de France reste à la 11eme place au tableau des médailles.

Deuxième journée blanche pour les Bleus à Pékin. Comme dimanche, aucun athlète tricolore n’est monté sur le podium jeudi, lors des Jeux olympiques de Pékin. La principale déception de la journée est venue du ski alpin. Grand favori du combiné, Alexis Pinturault n’a réalisé que le 11e temps de la descente avant de partir à la faute dans l’épreuve du slalom. Blessé et en larmes, le skieur de Courchevel n’a pas réussi à apporter une 7eme médaille à l’équipe de France. Les épreuves de snowboardcross, de ski de fond et de patinage artistique n’ont pas non plus souri aux Bleus.

Le grand bon en avant de Team USA

Le clan tricolore reste à la 11e place au classement des médailles. Un ranking toujours dominé par l’Allemagne (6 médailles d’or) devant la Norvège (5) et l’Autriche (4) qui chipe la 3eme place à la Suède. Dixièmes mercredi soir juste devant la France, les Etats-Unis font un impressionnant bon en avant à la 4eme place grâce à trois médailles d’or.

Emmenés par les filles du biathlon (sprint) et Tessa Worley (super-G), les Bleus qui sont sous la menace du Canada (12e avec 12 médailles !) espèrent retrouver le top 10 vendredi.