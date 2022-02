JO 2022: le programme du vendredi 11 février, avec de nouvelles chances de médaille sur le biathlon

Le biathlon français pourrait apporter une nouvelle médaille au clan tricolore avec le sprint femmes ce vendredi aux Jeux olympiques de Pékin. Quatre Françaises seront également engagées sur le Super-G, dont Tessa Worley.

Trois courses, trois médailles: c'est pour l'instant le bilan du biathlon français depuis le début des ces Jeux olympiques de Pékin. Avec la médaille d'or sur l'individuel hommes remportée par Quentin Fillon Maillet et deux médailles d'argent (relais mixte et Anaïs Chevalier-Bouchet sur l'individuel), les biathlètes tricolores sont à la fête.

>> Toutes les infos des JO 2022

Ce vendredi, les Françaises font leur retour sur la neige chinoise avec le sprint femmes (7,5 km). Dans ce format à deux tirs, les quatre Tricolores engagées, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Anaïs Bescond et Justine Braisaz-Bouchet sont toutes capables de jouer la médaille si elles sont dans un grand jour.

Worley de nouveau en piste

Plusieurs membres de la délégation française seront également en piste sur le Super-G. Au lendemain de l'immense déception d'Alexis Pinturault sur le combiné, et alors que Tessa Worley (géant) et Nastasia Noens (slalom) n'ont pas réussi à monter sur le podium cette semaine, elles auront à coeur de faire briller le ski alpin tricolore. Tessa Worley, porte-drapeau, aura à coeur de se rattraper.

Le programme du vendredi 11 février

Biathlon

10h : sprint dames (7,5 km), avec Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon



Curling

À partir de 2h05 : tour préliminaire hommes

À partir de 7h05 : tour préliminaire dames



Hockey sur glace

Tournoi hommes, tour préliminaire:

5h10: Danemark-Russie

9h40: République Tchèque-Suisse

9h40: Suède-Slovaquie



Tournoi dames, quarts de finale:

5h10: USA-République Tchèque

14h10: Canada-Suède

Patinage de vitesse

9h: 10 000m hommes



Short Track

12h: 1 000 m dames, quarts de finales/demi-finales

12h18: 500 m hommes, séries

13h04 : Relais 5 000 m hommes, demi-finales

13h43 : 1 000 m dames, finale



Saut à ski

12h : Grand tremplin hommes, qualifications



Skeleton

2 h30 et 4h : dames, manche 1 et 2

13h20 et 14h55 : hommes, manche 3 et 4

Ski alpin

4h: super-G dames, avec Tessa Worley, Laura Gauché, Tiffany Gauthier, Romane Miradoli



Ski de fond

8h: 15 km classique hommes, avec Richard Jouve, Maurice Manificat, Hugo Lapalus



Snowboard

2h30 : halfpipe hommes, finale (3 manches)