JO 2022: le cauchemar de Pinturault, triste première pour les snowboarders français, dopage... ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit

La nuit de mercredi à jeudi aux Jeux olympiques a été marquée par l'immense désillusion vécue par Alexis Pinturault sur le combiné alpin. Au lendemain de la médaille d'argent de Chloé Trespeuch, les snowboarders français, eux, n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu.

L'énorme désillusion de Pinturault

La descente ne présageait rien de bon. Vice-champion olympique en titre du combiné et immense favori pour aller chercher l’or sur cette discipline à part, Alexis Pinturault s’est d’abord manqué sur l’épreuve de vitesse en prenant la 11e place et terminant loin de ses principaux rivaux. “Je suis déçu de ma descente. Certes, je suis loin d'être dans la bonne position. Mais je reste concentré pour le slalom, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Tout reste possible", tentait-il de positiver au micro de RMC à la “mi-temps” de ce combiné.

Mais il n'y a pas eu de miracle sur le slalom. Le skieur de Courchevel, obligé d'être à l'attaque pour rattraper son retard, est parti à la faute sur le haut du parcours et a vu ses derniers espoirs de remontée fantastique s'envoler. Le triple médaillé olympique (bronze sur le géant en 2014 et 2018, argent sur le combiné en 2018) dit adieu à l'une de ses plus sérieuses chances de premier titre olympique. Après sa 11e place sur le Super-G, il lui reste le géant et le slalom pour tenter d'y parvenir sur une épreuve individuelle.

Triste première pour les Français en snowboardcross

Au lendemain de la splendide médaille d'argent décrochée par Chloé Trespeuch, les Français n'ont pas démérité en snowboardcross, mais aucun d'eux n'a réussi à atteindre la finale. Pour Merlin Surget, numero 8 mondial et meilleure chance française, la magie a fini d'opérer en demi-finale, où il a terminé troisième.

La marche était trop haute, aussi, pour Leo le Blé et Loan Bozzolo, tous les deux sortis en quart. La France, double tenante du titre de l'épreuve après les sacres de Pierre Vaultier en 2014 et 2018, laisse la place tout en haut du podium à l'Autrichien Alessandro Haemmerle. Depuis 2006 et l'entrée de la discipline aux JO, c'est même la première fois qu'aucun Français ne décroche une médaille.

La fierté de Kevin Aymoz en patinage artistique

Kevin Aymoz, quadruple champion de France en titre, termine à la 12e place du concours de patinage artistique, remporté par la star américaine Nathan Chen. 10e à l'issue du programme court, il n'a pas du tout été mis en confiance par une chute sur son premier saut. Quelque peu échaudé par cette erreur, il a ensuite réalisé une jolie performance. Après l’épreuve, il ne voulait pourtant pas s’attarder sur son classement. “Je sais que j'aurais pu gagner quelques places sur ce programme libre, mais ce n'est pas ce que je vais retenir. J'ai eu une saison catastrophique, où ça ne tenait pas la route. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir patiner toute la saison. Je suis très fier de moi, tout s'est bien passé. J'ai eu très peu de semaines de préparation et, aujourd'hui, je me suis bien battu”, s’est-il félicité au micro de RMC.



Adam Siao Him Fa, de son côté, a poursuivi sa phase d’apprentissage. Déjà parti à la faute sur le programme court, le Bordelais de 22 ans a une nouvelle fois commis plusieurs erreurs sur ce programme libre. Toutes ses figures ne sont pas passées, mais sa chorégraphie très ambitieuse sur Daft Punk lui a néanmoins permis d’aller chercher son record personnel. Longtemps deuxième provisoire avant le passage des meilleurs patineurs, il termine finalement 14e de ce concours.

L’ombre du dopage plane sur Pékin

En dehors de la glace et de la neige chinoise, la nuit a également été marquée par la révélation du premier cas de dopage avéré des ces Jeux olympiques. Le skieur iranien Hossein Saveh Shemshaki, 36 ans, a été suspendu en raison d'un contrôle positif à un stéroïde effectué lundi. L’athlète, qui n'a jamais disputé une étape de Coupe du monde et dont le meilleur résultat est une 31e place en slalom aux JO 2014 de Sotchi, a immédiatement été expulsé de la compétition.



Un autre cas douteux agite aussi l'actualité des JO. Selon plusieurs médias russes et américains, la patineuse Kamila Valieva, qui a remporté avec son pays l'épreuve par équipes, a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif avant le début des Jeux. Ce contrôle, à l’origine du report de la cérémonie des médailles de l'épreuve, pourrait donc priver la Russie de titre.

Valieva, favorite de l'épreuve individuelle qui débute le 15 février, est à 15 ans la nouvelle sensation du patinage artistique. A Pékin, lors de cette fameuse épreuve par équipe, elle avait réalisé le premier quadruple saut féminin de l’histoire des JO.

Chloe Kim reste la reine du snowboard halfpipe

Indétrônable Chloe Kim. À seulement 21 ans, l’Américaine a tué tout suspense dès la première manche du snowboard halfpipe grâce à un run de très haut vol (94.00 points). Déjà sacrée en 2018, elle rentre dans l’histoire en devenant la première snowboardeuse à réaliser le doublé olympique depuis l'entrée au programme de la discipline en 1998 à Nagano.

Revenue à la compétition début 2021 avec un triomphe aux X-Games après presque deux ans de pause, elle continue d’écrire sa légende dans le demi-tube.