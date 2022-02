JO 2022: la première médaille d'or des Jeux pour la Norvégienne Johaug en skiathlon

La fondeuse norvégienne Therese Johaug a remporté la première médaille d'or des Jeux olympiques de Pékin-2022 en s'imposant samedi en skiathlon dans le stade de ski de fond de Zhangjiakou.

La Russe Natalia Nepryaeva, médaillée d'argent, et l'Autrichien Teresa Stadlober, parée de bronze, complètent elles le premier podium de ces 24e Jeux d'hiver officiellement ouverts la veille dans le "Nid d'oiseau" de la capitale chinoise, alors que la Française Delphine Claudel a pris la 9e place.

La Norvège, favorite à la première place du tableau des médailles, lance parfaitement sa quinzaine malgré les cas de Covid-19 s'empilant dans son équipe olympique. Avant le cas positif de l'immense favori du combiné nordique Jarl Magnus Riiber, un cluster était apparu chez les fondeurs.

Elle n'est arrivée que mercredi soir sur place

Cas contact, Therese Johaug n'est arrivée que mercredi soir au site de Zhangjiakou. Mais moins de trois jours sur place ont suffi à la triple championne du monde de skiathlon (2015, 2019 et 2021) pour assommer la course samedi. A 33 ans, Johaug remporte sa première médaille d'or olympique individuelle. Son "rêve", expliquait-elle en conférence de presse deux jours plus tôt. Une seule figurait jusqu'ici à son palmarès, en relais aux JO-2010.

Car un autre type de test positif l'avait privée des JO-2018 à PyeongChang: un contrôle positif aux stéroïdes (imputé à un baume à lèvres) sanctionné de 18 mois de suspension par le Tribunal arbitral du sport.

Avec une médaille d'or dès sa première course, Johaug qui disait attendre "surtout avec impatience le 10 km et le 30 km" peut faire une razzia aux Jeux de Pékin où les fondeuses norvégiennes seront parmi les favorites dans le relais 4x5 km.

Sous ses accélérations samedi, le groupe de tête a fondu jusqu'à ne plus compter que quatre fondeuses au moment de la transition vers le skating - le skiathlon est un enchaînement de 7,5 km de ski de fond dit classique puis de 7,5 km en pas de patineur.

A peine ses skis changés, elle s'est esseulée dès la première montée et a relégué ses poursuivantes à plus de 30 secondes sur la ligne, où Natalia Nepryaeva a soufflé l'argent à Teresa Stadlober pour 30/100.

A la 43e place et près de six minutes figure la Chinoise Dinigeer Yilamujiang, dernière porteuse de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture vendredi. La fondeuse de 20 ans est originaire de la région du Xinjiang, territoire de l'ouest du pays où d'importantes violations des droits de l'homme sont en cours selon plusieurs pays occidentaux ayant boycotté la cérémonie, dont les Etats-Unis qui évoquent un "génocide" commis par l'Etat chinois.