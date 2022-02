JO 2022: le programme de samedi 5 février en heures françaises

Les premières médailles des Jeux olympiques d'hiver 2022 à Pékin sont décernées ce samedi 5 février, en ski de fond, patinage de vitesse, biathlon, saut à ski, ski freestyle et short track. Les Français peuvent notamment triompher avec les biathlètes Fillon Maillet, Jacquelin, Simon et Chevalier-Bouchet.

À l'image de la cérémonie d'ouverture joyeuse et colorée, les Français rêvent déjà de joie et de couleurs, dorée, argentée ou bronzée, samedi aux JO 2022 de Pékin avec le relais mixte (Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet) du biathlon sacré en 2018 et Benjamin Cavet, troisième des qualifications en ski de bosses.

Pour l'histoire, le premier titre olympique de ces 24e Jeux olympiques d'hiver est décerné en ski de fond sur l'épreuve de skiathlon femmes, où les concurrentes alternent 7,5 km en ski classique puis la même distance en skate avec un passage au stand pour changer de ski.

Le programme du 5 février:

► 8h45 - Ski de fond: skiathlon 7,5+7,5km femmes (finale)

► 9h30 - Patinage de vitesse: 3.000m femmes (finale)

► 9h40 - Hockey sur glace femmes: Japon-Danemark (1er tour, gr. B)

► 9h40 - Hockey sur glace femmes: Tchéquie-Suède (1er tour, gr. B)

► 10h00 - Biathlon: relais mixte 4x6km (finale)

► 11h00 - Ski freestyle: bosses hommes (qualification 2)

► 11h45 - Saut à ski: tremplin normal femmes (manche 1)

► 12h00 - Short track: 500m femmes (séries)

► 12h10 - Luge: simple hommes (manche 1)

► 12h30 - Ski freestyle: bosses hommes (finale 1)

► 12h35 - Saut à ski: tremplin normal femmes (finale)

► 12h38 - Short track: 1.000m hommes (séries)

► 13h05 - Ski fresstyle: bosses hommes (finale 2)

► 13h05 - Curling mixte: Grande-Bretagne-Italie (1er tour)

► 13h05 - Curling mixte: Norvège-Chine (1er tour)

► 13h05 - Curling mixte: Tchéquie-Suisse (1er tour)

► 13h05 - Curling mixte: États-Unis-Canada (1er tour)

► 13h23 - Short track: relais mixte (quarts)

► 13h40 - Ski freestyle: bosses hommes (finale 3)

► 13h50 - Luge: simple hommes (manche 2)

► 13h53 - Short track: relais mixte (demies)

► 14h10 - Hockey sur glace femmes: États-Unis-Russie (1er tour, gr. A)

► 14h18 - Short track: relais mixte (finale B)

► 14h26 - Short track: relais mixte (finale)

En gras, les épreuves avec médailles décernées.