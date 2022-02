JO 2022: la réponse de Shiffrin aux insultes après ses Jeux cauchemardesques

Après avoir échoué en géant et en slalom, la championne américaine Mikaela Shiffrin s’est à nouveau manquée jeudi dans l’épreuve du combiné aux Jeux olympiques 2022 de Pékin. Cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux, la skieuse de 26 ans assure qu'elle va "se relever."

"Je me sens ridicule." C’est peu dire que Mikaela Shiffrin était déçue après sa sortie de piste dans le slalom du combiné, jeudi, aux Jeux olympiques de Pékin. Des JO cauchemardesques pour la skieuse américaine, trois fois médaillée olympique (une médaille en or à Sotchi, une en or et en argent à Pyeongchang). Avant le combiné, celle qui a remporté plus du tiers des épreuves de Coupe du monde qu'elle a disputées (73 succès), a aussi échoué en géant et en slalom. Une énorme désillusion à laquelle il faut ajouter les nombreux messages d’insultes dont elle a été la cible sur les réseaux sociaux. "Tu es finie, retraite", "Ne supporte pas la pression", "Tu as ce que tu mérites"… Après avoir posté quelques-uns des messages qu’elle a reçus, Mikaela Shiffrin, triple vainqueur du gros globes (2017, 2018, 2019), a répondu aux haters.

"Ce n’est pas non plus la fin du monde d’échouer"

La championne US assure qu’elle veut "se relever." "Encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, poursuit-elle. Se relever parce qu’on le peut, parce qu’on aime ce qu’on fait quand ce n’est pas ce n’est pas pollué par des gens qui semblent vous détester. Juste se relever. Ce n’est pas toujours facile mais ce n’est pas non plus la fin du monde d’échouer."

Alexis Pinturault sait de quoi il parle. Le skieur de Courchevel est lui aussi passé à côté de ses Jeux en Chine. "Les champions sont avant des êtres humains", a tweeté le Français en soutien à la "légende" Shiffrin. L'Américaine a encore un espoir de médaille. Elle va s'entraîner pour participer à l'épreuve par équipe programmée samedi.