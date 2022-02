JO 2022: le programme du dimanche 6 février en heures françaises, avec Laffont pour l'or

La première médaille d’or du clan français pourrait tomber sur le ski de bosses ce dimanche, grâce à l’Ariégeoise Perrine Laffont, qui vise à Pékin un second titre olympique qui la ferait rentrer dans l’histoire de son sport.

Perrine Laffont n’a plus de marge sur la concurrence. Pour décrocher une deuxième médaille d’or, ce que personne n’a encore jamais réussi dans son sport, la championne olympique 2018 devra réaliser le run parfait en finale dimanche si elle veut entrer dans l’histoire à seulement 23 ans.

Quatre ans après la surprise de Pyeongchang, Laffont est légitimement présentée comme la favorite de l’épreuve, même si la domination de la Française s’est révélée moins écrasante cet hiver, et que la concurrence est plus rude. Bousculée par l’Australienne Jakara Anthony, la championne du monde 2021 de l'individuel devra aussi se méfier de la prodige japonaise de 17 ans, Anri Kawamura.

Un vent et une neige difficiles sont autant d’éléments perturbateurs que les skieurs français pourraient transformer en atouts pour renverser la hiérarchie établie lors de la descente des Jeux, première épreuve de ski alpin de la quinzaine olympique. Les rois de la vitesse, à commencer par le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, n°1 mondial de la descente et du super-G, font figure de favoris, mais ils seront quatre bleus sur la piste pour leur contester ce statut.

Maxence Muzaton et Matthieu Bailet ont été sélectionnés pour la descente hommes des Jeux olympiques de Pékin en ski alpin de dimanche, rejoignant Johan Clarey et Blaise Giezendanner, a indiqué l'équipe de France samedi. Muzaton et Bailet ont été préférés à Nils Allègre, après les deux entraînements officiels de jeudi et vendredi, celui de samedi ayant été interrompu après le passage de trois skieurs en raison du vent.

Ne manquez pas non plus les quatre fondeurs français qui seront engagés sur le skiathlon hommes des Jeux Olympiques, synthèse des disciplines du ski de fond (15 km libre + 15 km classique).

Le programme des Jeux olympiques de Pékin du dimanche 6 février (en heures françaises):

Curling (tournoi mixte)

02h05: 1er tour: Etats-Unis-République tchèque

02h05: 1er tour: Grande-Bretagne-Chine

07h05: 1er tour: Norvège-Suède

07h05: 1er tour: Australie-Suisse

07h05: 1er tour: Italie-Chine

07h05: 1er tour: Canada-République tchèque

13h05: 1er tour: Canada-Australie

13h05: 1er tour: Italie-Suède

13h05: 1er tour: Suisse-Etats-Unis

13h05: 1er tour: Norvège-Grande-Bretagne

Freestyle

11h00: ski de bosses femmes Tour préliminaire (Camille Cabrol)

12h30: ski de bosses femmes Finale 1re manche (Perrine Laffont)

13h05: ski de bosses femmes Finale 2e manche

13h40: ski de bosses femmes Finale 3e manche

Hockey sur glace (tournoi femmes)

09h40: 1er tour/Groupe B: Chine-Japon

14h10: 1er tour/Groupe A: Suisse-Etats-Unis

Luge

12h30: Luge monoplace hommes 3e manche

14h15: Luge monoplace hommes 4e manche

Patinage artistique

02h30: Epreuve par équipes - programme court femmes

04h50: Epreuve par équipes - programme libre hommes

Patinage de vitesse

09h30: 5000 m hommes

Saut à skis

12h00: Tremplin normal hommes Finale 1re manche

13h00: Tremplin normal hommes Finale 2e manche

Ski alpin

04h00: Descente hommes (Johan Clarey, Blaise Gienzendanner, Maxence Muzaton et Matthieu Bailet)

Ski de fond

08h00: Skiathlon hommes (Maurice Manificat, Jules Lapierre, Clément Parisse, Hugo Lapalus)

Snowboard

02h30: Slopestyle femmes Finale 1re manche

02h57: Slopestyle femmes Finale 2e manche

03h24: Slopestyle femmes Finale 3e manche

05h30: Slopestyle hommes Tour préliminaire 1re manche

06h33: Slopestyle hommes Tour préliminaire 2e manche