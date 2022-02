JO 2022: une première médaille pour la France avec l'argent sur le relais mixte en biathlon

Le relais français mixte de biathlon a obtenu la médaille d'argent derrière la Norvège, samedi aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Il s'agit de la première médaille pour la France dans ces JO 2022.

Le titre est perdu, mais les Bleus s'adjugent malgré tout leur première médaille à Pékin. Avec Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, l'équipe de France de biathlon a décroché l'argent sur le relais mixte des Jeux olympiques d'hiver 2022, samedi sur la piste de Zhangjiakou. La Norvège des frères Boe a remporté l'or dans un mouchoir de poche, la Russie s'est emparée du bronze.

La France était tenante du titre dans cette épreuve, avec sa victoire de 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud). Il s'agissait cependant d'une composition totalement différente (Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond, Simon Desthieux, Martin Fourcade).

>> Les résultats et les infos des JO 2022 sont à retrouver dans notre live RMC Sport

Moins d'une seconde d'écart

La course n'a pas été simple pour les Français, avec cinq pioches au tir et un tour de pénalité dès le premier relais, celui d'Anaïs Chevalier-Bouchet. Julia Simon a fait remonter l'équipe, avec notamment un sans-faute au tir debout. Mais l'exercice n'a pas du tout réussi à Émilien Jacquelin, qui a dû accomplir deux boucles de pénalité avant de céder sa place à Quentin Fillon Maillet, auteur du relais le plus rapide (14:48.8). Au final, l'or a été manqué de peu: seulement 9 dixièmes de seconde ont séparé la Norvège de la France sur la ligne d'arrivée. La Russie, moins sanctionnée au tir, mais bien moins rapide sur les skis, était également tout proche (+1,5 seconde). Au pied du podium, la Suède a fini à 41 secondes.

"C'est génial, c'est beaucoup de bonheur, même si je m'en veux un petit peu par rapport à mon tir debout. On a donné notre maximum. Ça fait du bien de commencer sur une médaille d'argent. (...) Il y avait beaucoup de vent. Avec le froid, on opte pour des gants plus gros, on a moins de dextérité, c'était compliqué de prendre les balles de pioche", a réagi Émilien Jacquelin au micro de France TV.

D'autres médailles espérées

Champion du monde du relais mixte en 2009 et consultant RMC Sport, Simon Fourcade salue la "superbe course" de ses compatriotes: "Cette médaille d'argent permet de donner de la confiance pour les courses à venir. Les conditions sont extrêmes avec le froid et le vent. Il y aura un aspect loterie à prendre en compte. On retrouve les grosses nations à l'arrivée de ce relais mixte. Les médailles ne vont pas être faciles à aller chercher, il faudra saisir les opportunités. Les Français sont en forme".

Sur le même sujet JO 2022: le programme de samedi 5 février en heures françaises

La prochaine échéance pour les Français en biathlon est fixée au lundi 7 février, avec le 15km individuel femmes. Le lendemain, ce sera au tour des hommes, sur le 20km individuel.