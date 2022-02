JO 2022: Worley veut "prendre du plaisir" pour ses derniers Jeux

Moins de 72h après avoir participé à la cérémonie d'ouverture des JO à Pékin en tant que co-porte drapeau de la délégation française, Tessa Worley (32 ans) entre en piste lundi à Yanqing lors d'un slalom géant dont elle fera partie des favorites (2h30 et 7h30). Double championne du monde de la discipline, ce sera l'une des toutes dernières occasions de sa carrière de glaner enfin une médaille olympique, la seule qui manque à son riche palmarès.

Tessa Worley, comment avez-vous vécu cette cérémonie d'ouverture vendredi au Nid d'Oiseau de Pékin en tant que porte-drapeau de la France ?

C’était une expérience unique et on s’en rappellera longtemps. C’était une belle cérémonie d’ouverture malgré les circonstances. Il y avait des restrictions au niveau du nombre de personnes mais on a quand même réussi à créer une vraie belle ambiance dans l’équipe. On a surtout senti la motivation de tous.

Vous n'y avez pas trop laissé de plumes en termes d'énergie ?

Y participer, ce n’était pas vraiment l’idéal clairement. On est arrivé de l’entraînement directement, mais le lendemain j’ai eu un jour de repos histoire de faire ce qu’il fallait pour remettre les choses à plat et être performante sur les skis lundi donc je n’ai pas trop de soucis par rapport à ça. Je pense que ça a été un boost d'énergie vraiment positive cette cérémonie.

Cette piste de slalom géant de Yanqing, vous avez fait connaissance avec elle ces derniers jours. Elle est comment ?

C'est une très belle piste, super agréable à skier avec une neige bien accrochante. Je pense que ça va durcir un poil mais vraiment c'est une super piste où il y'a vraiment moyen de skier tout le long. La pente est assez moyenne donc on peut pousser toutes les courbes. En plus elle est toute au soleil, ça donne une super visibilité et ça permet d'y aller franchement, donc à nous d'être à l'attaque.

Ces JO, vous les vivez comment ?

Je suis heureuse d’être au départ et j’ai envie de profiter de tous ces moments assez intenses comme on a la chance de vivre quand on est sportif. Je prends du plaisir à ça et j’ai envie de continuer à prendre du plaisir et me donner au maximum et on verra ce que ça donne.

Ce sont vos derniers JO ?

Ça c’est sûr je ne le cache pas mais dans quatre ans, je ne m'y vois pas... Enfin, si, je m'y vois, mais devant la télé. Je pense que j’ai déjà bien donné sur les pistes, après on verra quand sera le bout du bout mais j’ai conscience que ce seront mes derniers Jeux donc j’ai encore plus envie d’en profiter et puis d’être bien présente sportivement et humainement.