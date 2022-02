JO 2022: Cristiano Ronaldo à Pékin? La drôle d'imitation des athlètes portugais lors de la cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, organisée ce vendredi, a été marquée par le petit show de deux sportifs portugais. Ils ont voulu rendre hommage à Cristiano Ronaldo en reproduisant sa fameuse célébration.

On ne mettra peut-être pas un 10/10 en note artistique. Mais ça mérite largement la moyenne niveau audace et originalité. Pas toujours très enthousiasmante, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver a été animée ce vendredi par la délégation portugaise. Au moment de défiler dans le stade national de Pékin, le fameux "Nid d'Oiseau", Ricardo Brancal et José Cabeça ont décidé de marquer le coup en reproduisant la célébration d'un certain Cristiano Ronaldo.

>> La cérémonie d'ouverture des JO d'hiver en direct

La délégation du Portugal lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver, le 4 février 2022. © Capture d'écran France 2

La délégation du Portugal lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver, le 4 février 2022. © Capture d'écran France 2

L'incontournable "Siuuu" scandé par CR7 à chacun de ses buts : un saut à 180 degrés accompagné d'un mouvement de bras vers le bas, et d'un cri devenu ces dernières années sa signature. Le duo Brancal-Cabeça a voulu adresser un petit clin d'œil au buteur de Manchester United. Le tout sous les yeux de leur compatriote Antonio Guterres, ancien Premier ministre du Portugal et actuel secrétaire général des Nations unies, présent à Pékin pour cette cérémonie.

Le "V" des Français

En plus de Ricardo Brancal (ski alpin) et José Cabeça (ski de fond), le Portugal sera représenté lors de ces Jeux par Vanina Guerillot (ski alpin). Les Français, eux, ont opté pour un défilé en "V" derrière les porte-drapeaux Tessa Worley et Kevin Rolland. Le "V" de la victoire ? Un signe pour les deux semaines à venir ?

Après le passage des différentes nations, le président chinois Xi Jinping a officiellement donné le coup d'envoi de ces 24es Jeux olympiques d'hiver à Pékin, première ville à organiser les Jeux d'été et d'hiver.