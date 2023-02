JO 2024: blasons, pictogrammes... Paris 2024 dévoile son look avec une petite révolution

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont dévoilé ce mercredi les pictogrammes de chaque discipline et leur charte visuelle en vue de l’événement planétaire accueilli en France. Le COJO a choisi de révolutionner son look avec la présence de blasons pour illustrer les 62 disciplines.

100 ans plus tard, la ville de Paris va à nouveau accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Les organisateurs de l’événement mondial ont décidé de ne pas oublier leurs prédécesseurs de 1924 et ont choisi de leur faire un clin d’œil pour le look des JO et le design des pictogrammes des chaque discipline au programme. Avec les Jeux de Paris 2024, c'est même une révolution qui s'opère à ce niveau. Le COJO réinvente totalement le concept en s'inspirant de l'archétype du blason avec un net rappel aux Jeux de 1924.

"Les pictogrammes des Jeux olympiques et paralympiques sont un moyen d’expression à part entière et répondent à ces objectifs. Lors des Jeux, ils permettent à des personnes issues de plus de 200 nationalités de se repérer au cœur d’un pays dont elles ne connaissent ni la langue, ni les codes. Au fil des années, les pictogrammes sont devenus partie intégrante du look des Jeux, s’est enthousiasmé Tony Estanguet, président de Paris 2024, dans un communiqué transmis à la presse. [...] À Paris 2024, les 62 pictogrammes des disciplines olympiques et paralympiques ne seront plus des pictogrammes, mais de véritables blasons. Avec ces blasons, nous rendrons hommage aux liens qui unissent les passionnés et membres de la communauté sportive. Ils incarneront l’appartenance à un sport, à des valeurs, à une communauté, à une famille."

Les blasons de Paris 2024 © DR Paris 2024

"Créer une nouvelle dimension accueillante du sport"

Avec ces pictogrammes, les organisateurs de Paris 2024 ont voulu ouvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux personnes du monde entier. Ces 62 blasons, testés auprès des athlètes, dont 8 communs entre disciplines olympiques et paralympiques (dressage et para-équitation par exemple) viseront un but: "se propulser dans le quotidien des gens, créer une nouvelle dimension accueillante du sport, augmenter la capacité du sport et ses valeurs à aider à faire société", selon les mots de Julie Mathikine, directrice de la marque Paris 2024.

Les pictogrammes de Paris 2024 en noir et blanc © DR Paris 2024

Avec une idée, à moyen terme, que ces blasons perdurent dans le temps après les Jeux et puissent être intégrés à des équipements sportifs comme par exemple une combinaison de surf, sur un terrain de foot urbain. Chaque blason est composé de trois éléments: un axe de symétrie, une représentation de terrain, et un élément d'action distinctif du sport illustré.

En raison de l’absence de charte graphique de la part du CIO, l’instance internationale laisse une belle liberté aux organisateurs pour le design des pictogrammes. Quand Paris 2024 a proposé cette révolution avec les blasons, le CIO l'a accueillie très favorablement.

Un look des Jeux classieux

Au-delà de la révolution des blasons, Paris 2024 a voulu se doter d’une identité visuelle forte. Le look des Jeux dans la capitale française s'appuiera sur quatre familles de couleur: bleu, vert, rouge, violet. Toujours complétés du doré de l’emblème, de blanc, et avec un point commun: le rose.

Avec une innovation: le look sera personnalisable pour chacune des villes hôtes du rendez-vous olympiques. A Paris, Marseille ou encore Châteauroux et Teahupo'o en Polynésie (pour le surf), chaque terre d’accueil des JO pourra se démarquer.

Les pictogrammes de Paris 2024 en couleurs © DR Paris 2024

Les différentes collectivités hôtes vont pouvoir fusionner au sein du look des éléments qui ne sont propres qu’à elles, sur chaque ville le look ne sera pas tout à fait identique. Au sein des modules et des fresques (8 types) on pourra deviner une articulation qui représentera une architecture de patrimoine, un symbole sportif, et l'emblème olympique. Sur les sites ou au bord du terrain le look se fera plus discret pour conserver la place centrale aux athlètes. Le tout avec une certaine classe "à la française".

"Et puis il y a toujours cet esprit français. On est la ville de la mode, on est le pays de l'amour, la ville des Lumières… Évidemment, cette esthétique très particulière, ce graphisme, cette attention aux détails, aux couleurs, au trait ont inspiré tout ce que nous avons pu faire, a encore précisé Julie Mathikine en marge du dévoilement des pictogrammes et du look des JO 2024. Quand on regarde les marques qui sont les nôtres et que vous connaissez déjà. L'emblème de Paris 2024, la nouvelle marque des équipes de France ou encore nos mascottes, elles illustrent cette volonté à la fois de rupture, d'élégance et d'audace."