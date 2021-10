JO 2024: deux milliards d'euros de produits dérivés espérées, les premières images

Edouard Bardon, directeur de la licence et du retail Paris 2024, a présenté ce jeudi les produits dérivés officiels des prochains Jeux olympiques d'été en France. En fixant quelques objectifs de ventes.

Avis aux collectionneurs de goodies. Le comité d'organisation des prochains Jeux olympiques d'été en France - qui débuteront dans 1.000 jours à compter de samedi - a expliqué ce jeudi qu'il ambitionne de vendre près de 2 milliards d'euros de produits labellisés Paris 2024, avec près de 10.000 objets référencés. Soit des chiffres équivalents à ceux des JO de Londres il y a neuf ans, a assuré Edouard Bardon, le directeur de la licence Paris 2024.

"Aujourd'hui, près de 20% des Français se disent prêts à acheter des produits Paris 2024, ce qui représente déjà près de 500 millions d'euros projetés. Notre ambition est de multiplier ce chiffre par quatre", a-t-il indiqué lors d'un point presse.

Bagagerie, textile, papeterie, édition, lunetterie, jouets... Paris 2024 va mettre en vente d'ici les Jeux près de 10.000 produits référencés, en s'appuyant sur "30.000 points de vente", à travers la grande distribution, mais aussi les commerces de proximité.

Des produits dérivés Paris 2024 © RMC Sport

Un peu de patience pour la mascotte

La boutique de vente en ligne officielle a également été lancée, et propose "41 références produits des licenciés Le Coq Sportif et Weeplay", selon le Cojo. Elle s'étoffera progressivement avec l'arrivée des fameux pin's (maison Drago) en novembre ainsi que des pièces créées par la monnaie de Paris. Plus tard seront commercialisés la mascotte (fin 2022), des lunettes, des souvenirs ou encore des décorations.

Le comité d'organisation devrait récupérer "près de 5%" des ventes de ces produits, selon Edouard Bardon, tablant donc sur une recette de 100 millions d'euros. Ce programme s'inscrit dans le financement des Jeux olympiques de Paris, tout en gardant sa ligne de conduite de réduire à zéro l'emprunte carbone. Le comité impose donc aux licenciés l'utilisation de matières organiques, recyclées, et privilégie la fabrication à proximité.

A noter que ce samedi, Décathlon lancera de son côté une collection capsule de produits (une parka, un T-shirt et un sweat) en partenariat avec Paris 2024. Les produits seront en quantité très limitée, et exclusivement disponibles sur le site. Décathlon envisage une rupture de stock en 24 heures.