Paris 2024: des dossards pour le marathon à gagner... en battant le champion olympique

Pour décrocher sa place au marathon grand public des Jeux olympiques 2024, les organisateurs des JO de Paris proposent à 2.000 coureurs le 31 octobre de se mesurer sur un 5 kilomètres à un invité de marque: le recordman du monde du marathon Eliud Kipchoge.

Dimanche 31 octobre, Paris sera à J-1000 des Jeux olympiques de 2024. À cette occasion, les organisateurs vont permettre à 2.000 personnes de gagner leur dossard pour le "Marathon pour Tous" qui aura lieu lors de ces JO. Ces participants, tirés au sort, vont devoir courir 5 kilomètres dans le secteur des Champs-Élysées. Mais pour remporter le sésame, la condition n'est pas seulement de finir. Il faut franchir la ligne d'arrivée avant l'illustre marathonien kenyan Eliud Kipchoge.

Le champion olympique de Tokyo (et recordman du monde en 2:01.39) partira avec un déficit de temps (qui n'a pas été précisé) pour rééquilibrer la compétition. Ce qui devrait tout de même permettre à plusieurs dizaines de personnes de décrocher leur ticket. "On va faire des groupes de niveau. Les plus lents partiront les premiers, les plus rapides plus tard. Et Kipchoge partira dernier, avec un couloir dédié", explique Michaël Aloïsio, porte-parole de Paris 2024, auprès de RMC Sport.

D'autres opportunités pour gagner son dossard

Cet événement rappelle que les JO de Paris seront les premiers à organiser un marathon grand public parallèle au marathon olympique. Le parcours sera le même, à la même date. Un 10 kilomètres grand public est également prévu.

"Pour moi qui court depuis pas très longtemps et qui a un niveau très basique, pouvoir me mesurer à quelqu'un dont je sais que les performances sont vraiment exceptionneles, c'est assez unique", s'est réjoui Adrien, l'un des 2.000 participants, au micro de RMC Sport. "Je suis vraiment très excité, j'ai hâte", a ajouté ce jeune coureur de 29 ans, qui sera dans le sas de 25 minutes.

Depuis l'annonce du marathon grand public de 2024, 200 dossards ont déjà été attribués. D'autres d'occasions seront organisées dans les trois ans à venir pour obtenir un ticket, a confirmé le comité d'organisation.