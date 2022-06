Après le fiasco du Stade de France, Paris 2024 n'envisage pas de déplacer la cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 devrait bien se tenir comme prévu sur la Seine, et ce malgré le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Les organisateurs assurent que la sécurité des 600.000 spectateurs sera assurée.

Un potentiel déplacement de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris n'est pas un sujet pour le Comité d'organisation des Jeux olympiques. Malgré les graves incidents au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions il y a à peine un mois, le projet de descente des délégations sur la Seine n'est pas remis en question. Les athlètes doivent effectivement parcourir six kilomètres sur des péniches pour l'ouverture des Jeux.

600.000 spectateurs toujours attendus pour la cérémonie d'ouverture

Un ambitieux et inédit projet, critiqué par certains observateurs et membres des forces de l'ordre après le chaos au Stade de France. Ces derniers s'inquiètent notamment de leur manque de moyens, notamment techniques.

Mais cela fait plus de trois ans que les organisateurs planchent sur cette cérémonie et l'aspect "sécurité" est évidemment traité de près depuis le début. Un protocole a déjà été signé. Le chiffre de 600.000 spectateurs est toujours évoqué. De son côté, Paris 2024 prévoit plus de 20.000 agents de sécurité pendant les Jeux.

Il faut remonter au 13 décembre dernier, lorsque le conseil d'administration du Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO) de Paris 2024 avait validé l’organisation de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, une première hors d'un stade pour des Jeux olympiques d’été. Selon nos informations, les forces de l’ordre voulaient, lors des réunions préparatoires, une jauge limitée à 250.000 personnes sur les bords de Seine.

"C'est un défi organisationnel et sécuritaire"

Finalement, ce sont bien 600.000 personnes qui devraient être présentes lors de cette cérémonie avec un défilé de plus de 10.500 athlètes, sur 160 bateaux en plein cœur de Paris et surtout 120 chefs d'états et de gouvernements qui assisteront à ce moment. Suite aux incidents lors de la finale à Saint-Denis, plusieurs sources semblaient douter de la capacité évoquée par l'organisation, estimant que seules 400 à 450.000 personnes pourraient assister sur les bords de Seine à cette première fête autour des Jeux.

Pour autant, les dernières séquences avaient fait élever des voix contre ce projet, et pas seulement au sein des forces de l'ordre. "La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à ciel ouvert sur la Seine, c’est un cauchemar pour tous les services de sécurité, avait confié Patrick Karam, vice-président de la région Ile-de-France en charge des Sports, sur RMC/BFMTV le 30 mai dernier. Un sujet sécuritaire qui n’est pas encore totalement verrouillé, il faut peut-être y renoncer. On ne pourra pas garantir sur l’ensemble du parcours la sécurité de nos compatriotes. Et surtout les coûts vont flamber."

Pierre Rabadan, adjoint aux Sports à la mairie de Paris, avait lui écarté la possibilité d'un changement de lieu au micro de RMC Sport : "Évidemment ce qu’il s’est passé au Stade de France a posé des questions. Le fait de sortir la cérémonie des stades et d’aller dans l’écrin que l’on a choisi autour de la Seine est un défi organisationnel et sécuritaire. Il n’a pas changé après ce qu’il s’est passé au Stade de France. Il y a aujourd’hui des groupes de travail qui coordonnent et qui inspectent ce qui peut être fait sur l’aspect sécurité de la cérémonie d’ouverture. On va attendre le retour de ces groupes, voir la réalité de ce qui peut être fait. Nous on veut une cérémonie ouverte qui va réunir le plus de monde possible dans des conditions de sécurité optimales."