JO 2024: gros carton pour le début de la deuxième phase de vente et razzia sur les billets à l'unité

Comme attendu, les ventes de la deuxième phase de billetterie des JO de Paris 2024 ont été un franc succès ce jeudi. Les billets les moins chers ont logiquement été plébiscités lors de cette session réservée aux billets vendus à l'unité.

La deuxième phase de la billetterie pour les Jeux olympiques de Paris a débuté ce jeudi matin, avec un premier accès pour les plus chanceux. Cette première journée a été un franc succès, avec des billets exclusivement vendus à l'unité, et où toutes les plus grosses sessions étaient disponibles.

Des places à 24 euros étaient disponibles dès l'ouverture à 10 heures pour les premiers tirés au sort, pour tous les sports. Logiquement, celles-ci ont très vite disparues. Exemple avec les épreuves de natation: une heure après l'ouverture de la billetterie, les billets les moins chers s’étaient déjà envolés, que ce soit celles à 24 euros pour les séries ou à 85 euros pour les finales.

Si vous êtes tirés au sort vendredi, vous devrez ainsi dépenser 230 euros pour venir encourager Léon Marchand ou Florent Manaudou sur des séries matinales... et 385 euros sur une soirée de finale.

Jusqu'à 900 euros pour la cérémonie d'ouverture

Jeudi soir, vous aviez encore moyen de faire quelques emplètes: il restait encore des matchs de football et de rugby à 7, de l'aviron, des rencontres du premier tour de basket féminin et masculin, de la boxe, de la voile, du tir ou encore du hockey au tarif le plus bas. Car sans surprise, ce sont les épreuves les plus attendues qui ont filé dans les poches des premiers tirés au sort.

Il n'y a ainsi déjà plus aucune place pour la journée du 2 août en judo, où Teddy Riner oeuvrera. La finale du 100 m en athlétisme au Stade de France est encore disponible, elle, mais à partir de 295 euros. Pour la cérémonie d'ouverture, les plus rapides ont pu profiter des places à 90 euros. Dans la soirée, c’était dix fois plus cher: comptez 900 euros pour une place le long de la Seine. Une billetterie avec 400 000 places gratuites sera mise en place pour la cérémonie d'ici quelques semaines.

Sachez que si vous n’avez toujours pas trouvé votre bonheur à l’issue de cette deuxième phase, une troisième sera organisée en fin d’année avec l’ensemble des billets restants. Un système de revente officiel sera aussi mis en place.