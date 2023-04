Natation: meilleur performeur mondial de l’année sur 400m 4 nages, Léon Marchand continue d’affoler les compteurs

Après s’être montré époustouflant lors des championnats universitaires américains il y a un peu plus de deux semaines, Léon Marchand a réalisé la meilleure performance de l’année sur 400m 4 nages dans la nuit de jeudi à vendredi.

La March Madness est terminée, mais la folie Marchand continue. Après sa moisson il y a un peu plus de deux semaines lors des finales NCAA en bassin de 25 yards (trois titres et trois records universitaires), Léon Marchand a remporté dans la nuit de jeudi à vendredi sa première course de la saison en grand bassin (50m) en s'imposant sur le 400m 4n du Tyr Pro Swim Series de Westmont dans la banlieue de Chicago aux Etats Unis.

Meilleure performance de l'année sur la distance

Le français réalise la meilleure performance mondiale de l'année en 4’07’’80 devant le japonais Saya Seto (4’09’’92). C'est la deuxième meilleure performance de sa (jeune) carrière sur la distance. Le champion du monde en titre de l'épreuve devance les deux Américains qui étaient également sur le podium et aux mêmes places l'été dernier à Budapest, Carson Foster (4’09’’69) et Chase Kalisz (4’13’’06).

Le Toulousain, qui aura 21 ans dans un mois, avait nagé l'an dernier à la même époque à la sortie des championnats universitaires en 4’10’’38, avant, trois mois plus tard de venir titiller le record du monde de Michael Phelps en finale des Mondiaux à Budapest. Léon Marchand doit enchaîner ce vendredi en fin d'après midi avec les séries du 200m papillon et 200m brasse, avant les finales dans la nuit de vendredi à samedi.