JO 2024: "C'est la seule option", le début du tournoi de basket devrait bien se dérouler à Lille

Michaël Aloïsio, directeur de cabinet au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, était samedi l'invité de RMC. Il a confirmé que Lille était la "seule option" en mesure d'accueillir le tournoi préliminaire de basket, exfiltré de la Porte de Versailles à Paris.

Il n'y a manifestement aucun suspense: le début du tournoi de basket des Jeux olympiques de Paris 2024 aura sans doute lieu au stade Pierre-Mauroy de Lille (la phase finale doit se disputer à l'Accor Arena de Bercy). Il sera a priori interverti avec le tournoi préliminaire de handball, transféré à Paris et plus précisément au parc des expositions de la Porte de Versailles (où le basket était un temps envisagé avant qu'une polémique n'éclate).

Invité samedi des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Michaël Aloïsio, directeur de cabinet au comité d'organisation (COJO), affirme que la ville nordiste "coche toutes les cases" pour le basket et qu'elle est la "seule option" dans ce cas.

"Pour nous, la meilleure option, celle pour laquelle on pousse, c'est d'intervertir les préliminaires de handball avec les préliminaires de basket. (...) On sait que cette salle de Lille marche pour le basket. On y a organisé l'Euro 2015, ça a été un succès monumental, un record d'affluence pour un match de basket en Europe, une ambiance extraordinaire", souligne Michaël Aloïsio, porte-parole de Paris 2024.

"L'option la plus rationnelle"

"On continue nos discussions avec le CIO (Comité international olympique) et la FIBA (fédération internationale de basket). À la fin, c'est le CIO qui valide les sites. On espère que ce sera le plus vite possible. (...) On a regardé beaucoup d'options. Quand vous croisez toutes les options, avec la faisabilité technique, l'équilibre général des Jeux et l'impact budgétaire, l'option qui ressort comme étant la plus rationnelle, c'est Lille", insiste le bras droit de Tony Estanguet, président du comité d'organisation.

Interrogé sur d'autres possibilités pour le basket, que ce soit le le stade Pierre-de-Coubertin à Paris ou la ville d'Orléans, Michaël Aloïsio pointe des problèmes logistiques ou financiers. Alors qu'à Lille, "le site est mutualisé (...) et déjà équipé".

Nicolas Batum, également invité samedi sur RMC, n'est pas contre cette décision. Le capitaine de l'équipe de France de basket dit cependant être agacé que cette réflexion traîne: "Je me fiche qu'on joue à Lille. J'ai déjà joué à Lille, à l'Euro 2015. C'est un des plus grands kiffs de ma carière. J'ai adoré joué là-bas, j'adorerais jouer là-bas. Le problème est (...) qu'on se pose cette question 20 mois avant".