JO 2024: les enjeux de la "réunion de chantier", ce lundi à l'Elysée

Emmanuel Macron réunit lundi matin une dizaine de ministres et secrétaires d'État pour faire un point d’étape sur l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Quelques semaines après les incidents de la Ligue des champions au Stade de France, le programme s’annonce très chargé.

Une "réunion de chantier" pour faire un grand point d’étape à deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024. Voilà, l’objectif prioritaire de cette grande réunion, la première du quinquennat à ce sujet, qui se tiendra lundi matin autour du chef de l’Etat et de la Première ministre Élisabeth Borne. Au total, une dizaine de ministres et secrétaires d'État sont réunis pour évoquer ce "dossier important" qui "va mobiliser de manière assez exceptionnelle l'ensemble des services publics", explique-t-on à l’Elysée. Paris 2024 sera représenté lors de ce rendez-vous par son patron Tony Estanguet.

Deux thèmes à l’ordre du jour

À l’ordre du jour deux grands thèmes : la livraison des JO (sécurité, transport, hébergement…) ainsi que l’engagement des Français autour de ce projet et de son héritage (enjeux autour du sport, environnement, handicap…). Dans un premier temps cette réunion est interne à l’État. Vendredi, dans un communiqué commun, Anne Hidalgo, maire de Paris et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ont "déploré" de ne pas avoir été invitées à cette réunion. Un point d’étape sera organisé à la rentrée avec les autres parties prenantes de ce dossier.

"Pour l'organisation des Jeux comme pour le reste, l'État a tout à gagner à faire preuve de considération à l'égard des villes, des métropoles, des départements et des régions. C'est, au fond, le sens de l'esprit olympique que de savoir faire confiance aux autres et la seule manière de se présenter, aux yeux du monde entier, comme une nation solidaire et fraternelle", indique les deux responsables politique dans un communiqué. Cette réunion doit surtout permettre aux nouveaux ministres de "s’acclimater" avec ce dossier olympique afin aussi de "connaître les éléments du calendrier" et d’avoir "beaucoup de transparences sur les actions engagées".

La sécurité, sujet majeur

Après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, la sécurité sera l’un des thèmes abordés lors de ce rendez-vous. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sera présent. Du côté de la Place Beauvau, on explique "que la préparation des Jeux olympiques constitue la priorité du ministre pour les mois à venir, ainsi que celle du préfet de police." Depuis l’obtention des Jeux par la France, un comité JO est rassemblé tous les mois pour évoquer les enjeux sécuritaires.

Mais le grand sujet qui revient sur toutes les lèvres concerne surtout la sécurisation de la cérémonie d’ouverture sur les bords de Seine. Deux fois six kilomètres de berges à protéger pour les forces de l’ordre. Comme dévoilé par RMC Sport il y a plusieurs semaines, certains membres de la police parisienne sont inquiets avant l’organisation de ce show d’ouverture où plus de 600.000 spectateurs sont attendus. Le Ministère de l’Intérieur aura l’occasion pendant cette réunion d’évoquer le sujet de la sécurisation des sites "avec la volonté d’impliquer les partenaires", comme la sécurité privée.

Cette cérémonie représente un défi "que nous sommes en mesure de relever" affirme-t-on au ministère de l’Intérieur. Le coup d’envoi du dispositif de sécurité de cette cérémonie d’ouverture sera donné une fois le projet artistique de l’organisateur connu. L’Elysée le répète : "Il n’y a pas dans notre esprit d’éléments qui, à l’heure où nous parlons, rendraient nécessaire d’imaginer un scénario dans lequel cette cérémonie serait organisée dans un autre lieu."

Comment mobiliser les Français ?

Emmanuel Macron profitera de ce point d’étape pour évoquer le thème de "la pleine mobilisation de l'ensemble des Français" autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le ministère des Sports répète aussi un enjeu, pour le côté sportif, "d’être à côté des athlètes Français et des Français, il y a des fédérations pour que la réussite sportive soit présente."

Des propos appuyés du côté de la Présidence qui "veut rendre fiers les Français avec les cérémonies sur la Seine et place de Concorde et aussi avec les résultats de nos sportifs." Au cours de cette réunion, pas de grandes annonces sont à attendre. Le Président de la République souhaite en revanche afficher "une vision très claire des moyens" dont l’Etat et l’organisation auront besoins dans les mois à venir. Dans la soirée, l’organisation de Paris 2024 devrait dévoiler sa grille tarifaire et son slogan. Encore une étape, mais à deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques les dossiers sont encore (très) nombreux.