JO Paris 2024: des élus parisiens inquiets des "perspectives budgétaires alarmantes"

Le groupe d’élus parisiens "Changer Paris" a publié mercredi un communiqué pour réclamer de la transparence en vue de l’organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024. La crainte d’un dépassement budgétaire important inquiète l’opposition, à deux ans du rendez-vous olympique.

Paris va devenir la capitale mondiale du sport pendant une quinzaine de jours à l’occasion des Jeux olympiques en 2024. A environ deux ans de l’événement, les organisateurs poursuivent leur travail pour accueillir sportifs et fans venus du monde entier. Mais au sein des élus parisiens, un groupe de l’opposition s’inquiète des dérives budgétaires des JO 2024.

Via un communiqué diffusé mercredi, les élus de "Changer Paris" demandent une plus grande transparence du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de la part de la municipalité: "Depuis plusieurs mois, les élus du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati, alertent sur les perspectives budgétaires alarmantes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, rappellent ainsi les élus impliqués. Les chantiers sous-estimés, comme celui de l'Arena 2, la multiplication des retards dans les livraisons ou les changements de dernière minute pour la localisation de certaines épreuves étaient autant d'alertes graves ayant poussé Changer Paris à agir."

"Que la maire de Paris fasse enfin preuve de transparence"

Fort de l’implication de nombreux élus, "Changer Paris" en appelle à la maire Anne Hidalgo et à son adjoint au sport, l’ancien rugbyman Pierre Rabadan, pour obtenir un contrôle plus avancé et surtout de la transparence dans les chantiers de Paris 2024.

Les élus de la ville espèrent ainsi limiter l’explosion du budget prévu pour les Jeux olympiques: "A la lumière des dernières révélations du rapport Lambert, le groupe Changer Paris avait hélas raison d’être vigilant, poursuit le communiqué transmis par ces élus de l’opposition. Le groupe Changer Paris insiste donc pour que la maire de Paris fasse enfin preuve de transparence auprès des élus du Conseil de Paris en ce qui concerne les prévisions budgétaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024."

Et de conclure en insistant sur l’image de la capitale française et le bien-être de ses habitants: "Il en va de l’intérêt des Jeux, de Paris, des Parisiens et de la France entière."