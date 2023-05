JO 2024: le ministère de l'Intérieur va gérer une partie de la billetterie pour la cérémonie d'ouverture

Gérald Darmanin a annoncé ce mardi que la ministère de l’Intérieur allait "concevoir, développer, financer et organiser une plateforme de préinscription sécurisée" pour l’accueil du public sur les quais hauts de la Seine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

La place Beauvau sera aux manettes. Présent en conférence de presse ce mardi matin, Gérald Darmanin a annoncé que le ministère de l’Intérieur allait s’occuper d’organiser l’accueil du public sur les quais hauts de la Seine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024.

"Les quais hauts seront gratuits et, en lien avec la mairie de Paris, nous avons décidé qu’il était du ressort du ministère de l’Intérieur de concevoir, développer, financer et organiser une plateforme de préinscription sécurisée qui permettra à tout le public de s’inscrire et d’accéder gratuitement aux différentes zones des quais hauts, a détaillé le ministre de l’Intérieur. C’est un outil qui sera indispensable pour réguler l’ensemble des flux qui vont concerner les parisiens et les touristes."

Le vendredi 26 juillet 2024, environ 500.000 personnes devraient assister à la cérémonie d’ouverture des JO: 100.000 billets payants sur les quais bas et environ 400.000 billets gratuits sur les quais hauts, comme l'a confié la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, devant la commission des finances de l’Assemblée nationale la semaine passée. Concernant les forces de l'ordre, 32.000 polices/gendarmes seront mobilisés sur la zone de la cérémonie.

La question du criblage

Face à la presse ce mardi, Gérald Darmanin s’est également attardé sur la question de criblage. "Nous serons, en termes de sécurité, extrêmement exigeants envers ceux qui iront sur les quais bas, les quais hauts ou qui iront sur les stades, y compris avec les agents de gestion de de la sécurité privée. Nous avons augmenté le criblage des agents de sécurité, ce qui explique parfois les difficultés de recrutement du secteur puisque nous avons exigé dans le cadre de la loi de sécurité globale des niveaux de qualification, un casier judiciaire vierge et des niveaux de moralisations - on va dire ça comme ça - beaucoup plus élevés qu'auparavant", a assuré le ministère de l’Intérieur.

"Et pour les spectateurs, a poursuivi Darmanin, en parfait accord avec la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), puisque tous nos fichiers seront validés par un des décrets en conseil d’état quand il le faudra et par la CNIL en particulier, la loi de la république nous permettra de regarder qui pourra représenter une menace ce jour-là."