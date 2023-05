JO Paris 2024: la jauge de la cérémonie d’ouverture se précise

Selon la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, la jauge pour l'inédite cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, sur la Seine, devrait avoisiner les 500.000 personnes.

À près de 430 jours des Jeux olympiques 2024, on en sait un peu plus sur la jauge d'affluence de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu sur la Seine. Comme annoncé en mars dernier par RMC Sport, le chiffre devrait s'établir autour des 500.000 personnes: 100.000 billets payants sur les quais bas et "autour des 400.000" billets gratuits sur les quais hauts, comme l'a confié la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, devant la commission des finances de l’Assemblée nationale cette semaine. Plus de détails devraient être donnés dans le courant de la semaine par le ministère des Sports et le ministère de l'Intérieur.

Une cérémonie inédite

Avec l'ouverture de la deuxième phase de la billetterie, les prix font polémique pour les 100.000 places payantes de la cérémonie d'ouverture. Sur les quais bas de la Seine, les billets les moins onéreux, à 90 euros, sont partis en premier. Résultat: il ne reste désormais plus que des sésames à 2.700 euros. "On aura surtout par centaines de milliers des personnes qui gratuitement vont assister à cette cérémonie d'ouverture, a toutefois soutenu Amélie Oudéa-Castéra. Ce n'est que sur les quais bas que les billets sont payants à hauteur de 100.000 personnes."

Si la jauge n'est pas encore totalement fixée, les coulisses de la cérémonie se dévoilent de plus en plus. Le patron du comité d'organisation des JO a confié que près de "116 bateaux" transportant les délégations de près de 10.000 sportifs doivent y participer. À noter que ce chiffre n'est pas encore fixe.

Une répétition de la parade fluviale aura lieu en juillet prochain avec "30 à 40 bateaux", selon un haut fonctionnaire. "Des test events" sont également prévus cet été. Pour la seule cérémonie d'ouverture, Gérald Darmanin prévoit la mobilisation de "35.000 policiers et gendarmes". Le ministre table sur une moyenne de 30.000 membres des forces de l'ordre en moyenne par jour durant la durée des Jeux, du 26 juillet au 11 août.