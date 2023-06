JO de Paris 2024: comment Armel Le Cléac'h va transporter la flamme olympique de Brest jusqu'aux Antilles

C'est à bord du Maxi Banque Populaire XI qu'Armel Le Cléac'h embarquera la flamme olympique le 7 juin prochain à Brest en direction de la Guadeloupe et de la Martinique.

"Les Jeux olympiques sont un événement magique l'année prochaine en France, confie le navigateur à RMC Sport. Au gré des discussions avec Banque Populaire sur le parcours de la flamme on a évoqué la possibilité que notre grand trimaran soit présent. Assez vite ce tronçon entre Brest et les Antilles nous a paru possible avec ce bateau qui est l'un des plus rapides au monde à la voile. L'Atlantique c'est assez rapide, une semaine, donc le faire dans le cadre du parcours de la flamme c'est assez génial. On a pu mettre en place cette organisation par rapport aux dates demandées sachant que la météo au mois de juin est tout à fait possible pour naviguer donc tout s'est rapidement bien aligné."

La carte du parcours de la flamme olympique en France avant les JO de Paris 2024 © Paris2024

Armel, comment va s'organiser cette transatlantique peu banale?

On partira le 7 juin en fin de journée de Brest pour une traversée de l'Atlantique de 7-8 jours. On a un horaire d'arrivée très précis donc on a pris un petit peu de marge par rapport a l'historique de la météo des vingt dernières années. On a fait pas mal de calculs et on a vu que traverser l'Atlantique c'était à peu près dans ces eaux-là avec un petit peu de gras pour pouvoir ajuster notre arrivée et être sûr d'être là au moment donné. On arrivera en Guadeloupe avec la flamme. On s'arrêtera à peine 24h et ensuite on repartira de Guadeloupe pour amener la flamme en Martinique. Elle sera ensuite récupérée par Paris 2024 et on rentrera en Bretagne avec le bateau.

C'est un voyage qui demande de prendre soin de la flamme, comment allez-vous la maintenir allumée?

L'avantage de ce grand bateau c'est qu'on a un cockpit là où on manœuvre, là où on vit qui est très bien protégé de l'humidité, de l'air et du vent. La flamme sera à l'intérieur du bateau. On aura d'ici-là fabriqué un support pour la fixer. Elle va être transmise à la main mais on la fixera dans le bateau. Elle sera proche de la zone de vie, soit à l'intérieur de la coque centrale soit là où je vis et où j'ai l'habitude faire la veille quand je suis en solitaire. Une zone très bien protégée. Il faudra remplir cette mission de la rendre en Guadeloupe puis en Martinique en très bon état comme on nous l'aura transmise à Brest lors du départ.

Que représente cette mission à titre personnel?

C'est certainement l'un des plus grands événements sportifs au monde, voire le plus grand. J'ai eu la chance notamment d'aller à Rio en 2016 pour accompagner les équipes de France de voile olympique à quelques mois de mon troisième Vendée Globe. Ça avait été fabuleux ces finales avec les médailles des Français notamment celle de Charline Picon en planche à voile. Et puis j'avais eu la chance d'assister à la finale du 100 mètres remportée par Usain Bolt. Ça avait été incroyable de voir toute cette ferveur, cette émotion. L'ambiance des Jeux olympiques c'est incroyable. On n'a pas cette chance là en course au large. Ça a failli être une discipline proposée lors des Jeux à Marseille pour les épreuves de voile mais elle n'a pas été retenue par le CIO. Mais la course au large sera quand même présente à travers ce relais de la flamme entre Brest et les Antilles. Au retour nous emmènerons le bateau à Marseille. Il sera présent dans le Vieux Port pendant toutes les épreuves de voile, ça sera l'occasion de montrer notre grand bateau aux gens qui aiment la voile et le sport. Et puis moi j'assisterai à quelques medal race des champions de voile et puis peut-être à quelques autres épreuves à Paris. Je n'ai pas encore mes places !