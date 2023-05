JO de Paris 2024: Florent Manaudou aimerait être porte-drapeau de la France

Désigné "super ambassadeur" de la flamme olympique, Florent Manaudou a confirmé ce mardi sur RMC son envie d'être porte-drapeau de la délégation tricore aux JO 2024. Le nageur multimédaillé olympique a également détaillé son plan d'entraînement d'ici aux Jeux, lui qui compte s'isoler en début d'année en Australie afin de préparer au mieux la compétition.

A un peu plus d'un an du coup d'envoi des Jeux de Paris 2024 (26 juillet-11 août), Florent Manaudou est déjà en mission olympique. Désigné avec sa soeur Laure et deux autres athlètes "capitaine" des 11.000 personnes à porter la flamme olympique en France, le nageur de 32 ans trépigne d'avance à l'idée de vivre ce moment, inoubliable dans une carrière d'athlète.

"Je suis très honoré que Tony (Estanguet) et son équipe aient pensé à moi. Je suis très content de faire ça avec les trois autres athlètes autour de moi", a-t-il savouré mardi dans le Super Moscato Show sur RMC.

Se voit-il même porte-drapeau? "Ce serait bien. Après, ce n'est pas moi qui choisis. Mais si vous avez des contacts, je suis chaud, s'amuse le quadruple médaillé olympique. Quand on est gamin, évidemment qu'on veut être champion olympique. Après il y a aussi porter la flamme, porter le drapeau. Ce sont des choses qui, symboliquement, sont incroyables. Evidemment, je serai pour à 100%."

"Si je peux aussi guider l'équipe de France olympique, ce sera avec grand plaisir"

Avec son expérience (les JO de Paris seront ses quatrièmes Jeux) et son palmarès de champion, Florent Manaudou fait partie des quelques candidats les plus crédibles. "J'avais déjà été candidat en 2021 pour les Jeux de Tokyo, rappelle-t-il. Ca me plairait énormément. (...) Je suis déjà capitaine de l'équipe de France de natation, donc si je peux aussi guider l'équipe de France olympique, ce sera avec grand plaisir."

En attendant, le Rhodanien a déjà planifié un exil d'entraînement de dix semaines en Australie, de début janvier à la mi-mars. Son idée est de couper avec les sollicitations extérieures afin de "[se] focaliser sur [sa] préparation" avant la dernière ligne droite vers les JO. "Je sais qu'il faut avoir des moments pour soi et sa préparation. (...) C'est la période très importante, où l'on construit les fondations. J'ai envie de les faire au soleil, car c'est important de prendre de l'énergie et d'avoir des week-ends de repos pour pouvoir mieux travailler ensuite dans la semaine."

Florent Manaudou s'entraînera à Brisbane avec son ami et ancien coéquipier Marseillais Dorian Gandin, exilé depuis plusieurs années en Australie. Le tout toujours supervisé par James Gibson et ses deux entraîneurs d'Antibes.