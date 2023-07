JO de Paris 2024: "Je vise l'or", Romane Dicko affiche ses ambitions et soutient Riner en dernier porteur de la flamme

Invités de la matinale sur RMC à un an des Jeux olympiques de Paris 2024, la judokate Romane Dicko et le handballeur Kentin Mahé ont partagé leurs ambitions à l'approche de cet événement.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 débuteront dans un an, le 26 juillet 2024. Cette date est déjà bien ancrée dans la tête de la judokate Romane Dicko, médaillée de bronze chez les plus de 78 kg lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Invitée de la matinale sur RMC ce mercredi, l'athlète de 23 ans a affiché ses ambitions.

Dicko soutient l'idée de voir Riner dernier porteur de la flamme olympique

Actuellement à la FAC, où elle étudie les mathématiques, Romane Dicko compte alléger son programme universitaire pour se consacrer "à fond" sur son échéance sportive. "Dans un an, je serai sur les bâteaux sur la Seine, avec l’équipe de France, prête à en découdre, s'est projetée Dicko. Je pense que de les faire à Paris, les JO, sera différent forcément, surtout que mes premiers JO à Tokyo étaient sans public. C’était un peu l’échauffement à Tokyo, il faudra être sans pression à Paris mais combattre à domicile sera quelque chose d’extraordinaire. J’ai déjà eu la chance de le faire au Grand Chelem de Paris. Il y aura une pression différente forcément."

Au Japon, l'équipe de France avait ramené aussi la médaille d'or lors de l'épreuve par équipes. Mais Romane Dicko a surtout des ambitions personnelles: "Clairement, je vise l’or, j’ai eu le bronze à Tokyo. Il n’y a pas moyen de rentrer des JO de Paris sans l’or, a lancé celle qui a pris la troisième place du Grand Chelem de Paris en 2023. À Tokyo c’était déjà bien mais un peu frustrant."

Titrée avec Teddy Riner en 2021 lors de l'épreuve par équipes, Romane Dicko apprécie le rôle joué par le double champion olympique chez les lourds. "Teddy Riner ce n’est pas le boss, il ne va plus se sentir si je dis ça, a ironisé Dicko. Mais c’est le grand frère pour tout le monde. Il va bien, il est en forme et il va le faire, je n’ai aucun doute dessus." Pour Dicko, ça "serait une bonne idée" que Teddy Riner puisse être le dernier porteur de la flamme olympique car ça "serait beau pour lui et sa carrière".

Kentin Mahé ne veut pas se mettre de pression supplémentaire

Champion olympique avec l'équipe de France de handball, Kentin Mahé était lui aussi invité de la matinale sur RMC ce mercredi, l'occasion de s'exprimer sur ce rendez-vous des Jeux olympiques: "Ce sera quelque chose de spécial, quand on voit les photos des bâteaux qui défilaient, ça avait l’air chouette, a apprécié le joueur de Veszprém KSE à propos de la cérémonie d'ouverture. Notre saison va ressembler à d’autres saisons avec des événements qui vont arriver avec mon club et l’Euro en Allemagne qu’on aura à cœur de gagner."

"Il y aura des étapes avant d’entamer une grosse préparation. Quand on rentre dans le dur, c’est un mois et demi avant les JO. Forcément, ça va être inoubliable mais je ne pense pas qu’il y aura plus de pression, a ajouté Mahé. Il va falloir se nourrir des encouragements, de l'engouement. A partir des quarts, les choses sérieuses commencent et si tu es au rendez-vous, les portes pour les médailles s’ouvrent."

Champion olympique en 2021 à Tokyo avec l'équipe de France, Kentin Mahé a noté aussi la densité des Bleus actuellement: "On a un groupe de 18 à 20 qui peuvent prétendre à une place, c’est resserré, la qualité est extrême. Il va falloir choisir 14 joueurs, je n’aimerais pas être dans la peau du sélectionneur", a commenté le joeuur de 32 ans.

Pour l'équipe de France de handball, l'incertitude plane pour l'heure sur la présence de Nikola Karabatic, pour ce qui pourrait être sa dernière année de contrat: "Il est encore sous contrat pendant un an, il y a des chances qu’on le voie avec le maillot de la France aux JO. Il peut nous apporter avec son expérience, sa présence qui nous rassure, a déclaré Mahé. C’est ce grand frère, qui n’a peut-être pas le même rendement que ces dernières années mais qui rassure."