JO de Paris 2024: le mode d'emploi pour se procurer des billets pendant la deuxième phase de vente

Malgré les polémiques, la première phase de vente des billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 a rencontré un large succès. Mais pour ceux qui n'ont pas obtenu leur précieux sésame, place à la deuxième phase de vente pour les places à l'unité. Voici comment y participer.

Malgré les critiques concernant les prix jugés trop élevés par de nombreux Français, Tony Estanguet s'est félicité de l'énorme succès de la billetterie pour les JO 2024 à Paris. Le patron du comité d'organisaton a confirmé la vente d'environ un tiers des places lors de la première phase alors que la deuxième phase débute ce mercredi 15 mars.

>> Toutes les infos à J-500 des JO de Paris 2024

Ne pas oublier de s'inscrire pour le tirage au sort avant le 20 avril

Lors de son passage sur BFMTV fin février, Tony Estanguet a rappelé la volonté du COJO de rendre les Jeux olympiques accessibles au plus grand nombre et de manière égalitaire via un tirage au sort. Comme pour les billets vendus par packs, il faudra donc s'inscrire en ligne sur le site officiel de Paris 2024 pour se procurer des places. Les inscriptions sont ouvertes entre le 15 mars et le 20 avril.

Si ceux qui ne s'étaient pas encore inscrits peuvent le faire de zéro, ceux qui ont déjà participé au premier tirage au sort le sont automatiquement pour le deuxième... A condition d'avoir coché la bonne case au moment de l'inscription. Et pour les Français qui n'auraient pas validé leurs inscriptions aux deux phases de vente en même temps, il suffit de se connecter dans son espace sur le site de Paris 2024 et de cliquer.

Les premiers créneaux de vente à partir du 11 mai

Avec près de 3,25 millions de billets déjà partis lors de la première phase, il restera environ 1,5 million de tickets pour la deuxième. Là encore cela fonctionnera pas créneaux d'achat. Même principe que pour les packs: les tirés au sort auront 48 heures pour acheter leurs places à l’unité.

Quelques règles interviennent. Impossible de dépasser un total de 30 billets en prenant compte les billets achetés en première phase. Si vous avez déjà fait une razzia sur 30 places lors des packs, c’est fini pour vous. Vous n’aurez plus accès à des places pour les JO. Chaque acheteur pourra jeter son dévolu sur 6 billets maximum par session, sauf les sessions très demandées (60 sessions dans 11 sports comme celle de la finale du 100m masculin par exemple) et les cérémonies. Dans ces cas, la limite est fixée à 4 tickets par personne.

Des places dès 24 euros y compris pour les épreuves stars

Gros point noir de la première phase de vente, les prix des places. Mais comme Tony Estanguet en avait fait la promesse, il restera des billets à 24 euros lors de la deuxième phas: environ 150 000 selon les organisateurs.

Dimanche 4 août, au Stade de France, il y aura la finale du 100 mètres masculin, de la hauteur femmes et du lancer du marteau hommes. Le ticket le moins cher pour la reine des courses est estampillé 125 euros. Le plus cher: 980 euros. "Ce sont des billets exceptionnels pour un moment exceptionnel", tranche Tony Estanguet.

Lors de la constitution des packs, certaines sessions restaient invisibles. C’est fini. Toutes les sessions, les plus prestigieuses et les cérémonies d’ouverture et de clôture sur la Seine seront ouvertes.

Et que les plus malchanceux qui n'auraient pas encore réussi à se procurer une place pour assister aux JO de Paris en 2024 se rassurent: une troisième phase de vente est prévue. Si aucune date n'a été actée pour le moment, il restera alors environ 4,75 millions de billets disponibles pour le rendez-vous olympique.