JO de Paris 2024: "Il y aura plusieurs phases de vente", Estanguet explique comment se procurer des billets

Tony Estanguet est venu défendre la gestion de la billetterie des JO de Paris 2024 ce jeudi sur BFMTV. Le patron du comité d'organisation des Jeux olympiques dans la capitale française a précisé le timing et les moyens pour encore acheter des places d'ici l'été 2024.

Un peu plus d'une semaine après l'ouverture de la billetterie pour les Jeux olympiques de Paris 2024, les organisateurs font face à une énorme polémique. Entre les places jugées trop chères et les disciplines rapidement indisponibles, de nombreux déçus ont taclé la gestion du comité d'organisation des Jeux olympiques. Son président, Tony Estanguet a répondu aux critiques et a indiqué qu'il était encore possible de se procurer des places d'ici l'événement.

"Il y aura plusieurs phases de vente, a rappelé le triple champion olympique de canoë ce jeudi lors de son passage sur BFMTV. On est encore à plus de 500 jours du début de l’organisation et donc le système de billetterie c’est toujours par phases de vente. Là on est dans la première phase qui dure un mois. Il y en aura une deuxième à partir du 15 mars pour tous les déçus."

"On va remettre des places à la vente à partir du mois de mai"

Malgré l'épuisement des billets pour certaines disciplines phares de JO comme l'escrime lors de cette première phase de vente, Tony Estanguet a confirmé que des places seraient bientôt disponible à l'achat à l'unité.

"Il y aura encore des places, y compris à 24 euros, à partir du mois de mai. On va remettre des places à la vente à partir du mois de mai et à l'unité, a enchaîné le patron du COJO au micro de BFMTV. Encore une fois, si vous êtes déçus de cette première phase de vente, retentez votre chance à partir du 15 mars jusqu'au 20 avril pour acheter des places à l'unité."

Un nouveau tirage au sort pour les places à l'unité

En ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, Tony Estanguet a expliqué que la "première phase de vente commencera à partir du 15 mars". Et pour ceux que les prix et l'indisponibilité de certains sports auraient fait déchanter, le responsable de l'orgnisation des JO 2024 a confirmé qu'il n'y avait pas obligatoirement besoin de se réinscrire au tirage au sort pour la phase de vente des billets à l'unité.

"Cela dépend de si vous avez coché sur le site le fait de vous inscrire aussi sur les phases suivantes ou pas, a détaillé l'ancien athlète tricolore. Sinon il faut y retourner le 15 mars."

Une plateforme de revente lancée en 2024

Afin d'assurer à ceux qui voudraient vraiment des places pour les Jeux olympiques qu'ils pourront encore en obtenir même s'ils ne sont pas tirés au sort, Tony Estanguet a insisté sur la possibilité de s'en procurer via la future plateforme officielle de revente.

"Il n'y aura qu'une seule plateforme pour acheter ou vendre ses billets. Cela sera possible sur la plateforme officielle tickets.paris2024.org, a conclu le patron de l'organisation. Si vous vous intéressez à la billeterie, si vous voulez acheter des billets ou si vous avez un empêchement et que vous voulez les revendre à la valeur faciale, cela sera sur la plateforme officielle de Paris 2024. Cela sera possible de revendre ses places plus tard. Cela sera possible l'année prochaine."