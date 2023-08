JO de Paris 2024: "On sera au rendez-vous pour les Jeux", martèle Oudéa-Castéra après les couacs des épreuves annulées dans la Seine

Si deux épreuves tests dans la Seine n'ont pu se tenir à Paris durant le mois d'août, la ministre des Sports ne veut pas céder à l'alarmisme, et estime que tout sera prêt pour les Jeux dans un an.

Malgré les couacs, il en faut plus pour inquiéter Amélie Oudéa-Castéra. Au Parisien mercredi, la ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques a tenu à rassurer après les annulations consécutives d'épreuves de natation dans la Seine, durant le mois d'août.

Oudéa-Castéra a estimé que ces contretemps lors des test events, causés par "deux choses très différentes", ne remettaient en aucun cas en cause les épreuves dans le fleuve parisien, à moins d'un an de Paris 2024. "On sera au rendez-vous pour les Jeux", martèle-t-elle.

Le premier couac était intervenu le 6 août, alors que la compétition de natation en eau libre avait dû être entièrement annulée en raison de la pollution du fleuve. "Ce qui s’est passé début août était lié au fait que nos infrastructures pour sécuriser la baignabilité en cas de pluie ne sont pas encore toutes réalisées aujourd’hui. Or, il y a malheureusement eu des pluies exceptionnelles début août", a rembobiné la ministre.

"Un incident ponctuel a affecté l’usine des eaux de Tolbiac"

Le second a eu lieu avant le début des relais mixte dans l'épreuve test de triathlon, ce week-end, la mauvaise qualité de l'eau de la Seine ayant eu à nouveau raison de la partie nage. Pourtant, "tous les voyants étaient au vert sur la qualité de l’eau ces derniers temps", jure la ministre, qui regrette une dégradation "soudaine, sans aléa météo particulier".

"Il ressort (des investigations) qu’un incident ponctuel a affecté l’usine des eaux de Tolbiac. La vanne qui empêche les rejets d’eaux pluviales vers la Seine semble avoir fui, laissant s’y déverser des eaux d’insuffisante qualité, détaille-t-elle. La Ville de Paris est en train de finaliser l’analyse et a pris les mesures nécessaires à la suite de cet incident. Celui-ci n’est pas lié au plan baignade et ne remet pas en cause l’avancée structurelle du projet."

Jeudi dernier, un test event de triathlon s'était lui déroulé sans accroc. Au-delà des épreuves olympiques devant se dérouler dans la Seine, ces compétitions sont des préludes aux futures baignades promises, sur trois sites et pour 2025, par la maire de Paris Anne Hidalgo (PS). La baignade y est interdite depuis 1923.