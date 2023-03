JO de Paris 2024: pour les Français, Teddy Riner est l'athlète qui incarne le plus l'olympisme

Selon un sondage Harris Interactive pour RMC, dévoilé à J-500 des Jeux olympiques de Paris 2024, 43% des Français estiment que Teddy Riner incarne le plus l'olympisme en France.

Ses titres à Londres (2012), Rio de Janeiro (2016) et Tokyo (2021) ont marqué les esprits. Sa personnalité généreuse, aussi. Teddy Riner est le sportif qui représente le plus l'olympique en France, selon un sondage Harris Interactive pour RMC dévoilé dans le Super Moscato Show à J-500 des Jeux olympiques de Paris 2024.

À la question "Pour vous, qui incarne l'olympisme en France?", le judoka de 33 ans arrive en tête à 43%. Il distance la sprinteuse Marie-José Pérec (29%) et la nageuse Laure Manaudou (27%).

L'athlète qui sera le plus suivi par les Français

L'ancien judoka David Douillet se classe au pied de ce podium (25%), devant le perchiste Renaud Lavillenie (17%) et l'ex-escrimeuse Laura Flessel (12%). Suivent ensuite la coureuse cycliste Jeannie Longo (11%) et le kayakiste et actuel président du comité d'organisation Tony Estanguet (11%).

Teddy Riner est aussi l'athlète que les Français comptent suivre le plus pendant les Jeux (34%). Judoka le plus titré de l'histoire de son sport, le Guadeloupéen aura 35 ans lors des JO 2024. Il visera son troisième titre olympique en individuel en +100 kg, un exploit jusque-là seulement réalisé en poids légers par le Japonais Tadahiro Nomura (1996, 2000 et 2004). Mais le décuple champion du monde devra faire attention à son état physique: son année passée a été perturbée par une blessure à une cheville.

Sondage réalisé après d'un échantillon de 1.107 personnes âgées de 18 ans représentatif de la population française.