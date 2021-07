Fin du suspense, Djokovic annonce sa participation aux JO de Tokyo 2021

Après avoir longtemps hésité, Novak Djokovic a annoncé jeudi qu'il participerait au tournoi de tennis des Jeux olympiques de Tokyo 2021, s'offrant l'occasion de réaliser le premier "Golden Slam" de l'histoire depuis l'Allemande Steffi Graf.

Contrairement à Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic sera bien à Tokyo. Le Serbe a annoncé ce jeudi qu'il participerait au tournoi de tennis des Jeux olympiques 2021, s'offrant l'occasion de réaliser un "Golden Slam", qui consiste à gagner les quatre tournois majeurs ainsi que la médaille d'or olympique la même année. Seule Steffi Graf a réalisé cet exploit, en 1988. "J'ai réservé mon vol pour Tokyo et rejoindrai fièrement l'équipe serbe pour les Jeux olympiques", a annoncé sur Twitter le numéro un mondial, vainqueur des trois premiers Majeurs de l'année 2021 (Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon).

Quelques minutes après son sacre dimanche à Wimbledon, son 20e en Grand Chelem, Djokovic avait fait savoir qu'il hésitait à se rendre à Tokyo pour les Jeux en raison des nouvelles restrictions sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus. "Mes plans ont toujours été de participer aux Jeux olympiques. Mais maintenant, je suis un peu partagé. C'est du 50/50 à cause de ce que j'entends depuis deux jours", avait-il déclaré.

Il a longtemps hésité

"J'ai entendu dire qu'il y aurait beaucoup de restrictions dans le village olympique. Il est possible que ne soyons pas autorisés à voir les autres sportifs en compétition. Je ne peux même pas avoir mon cordeur avec moi alors qu'il est un élément très important de mon équipe. Et je suis limité dans le nombre de personnes que je peux prendre avec moi dans mon équipe", avait-il ajouté.

Parmi les meilleurs mondiaux, Federer, Nadal, Dominic Thiem ou encore Serena Williams ne seront pas présents aux JO (23 juillet-8 août).