JO de Tokyo: le conseiller covid du gouvernement japonais met en cause le village olympique

Conseiller covid du gouvernement japonais en cette période de pandémie, le virologue Hitoshi Oshitani a pointé du doigt les failles du comité d'organisation des Jeux oylmpiques de Tokyo sur la question sanitaire. Pour Oshitani, le village olympique n'est pas conçu pour faire à la situation et les organisateurs ne se sont "pas préparés au pire".

Reportés d'une année, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été officiellement lancés ce vendredi, après la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Ces derniers mois, la question sanitaire a forcément préoccupé le Comité international olympique (CIO) et les autorités locales.

Chaque jour, depuis l'arrivée des athlètes et plus globalement des différentes délégations, les organisateurs communiquent le nombre de personnes positives au coronavirus au sein de la bulle des JO. Pour le virologue Hitoshi Oshitani, membre du groupe consultatif du gouvernement japonais sur la question du Covid-19, toutes les précautions n'ont pourtant pas été prises.

"Je ne pense pas qu'ils soient préparés au pire"

"Je ne pense pas que le comité d'organisation ait fait de son mieux pour minimiser les riques. Ils viennent de dire que les Jeux olympiques sont sûrs sans montrer aucune stratégie pour minimiser les risques, a estimé Oshitani pour The Age. Ils ont eu plus d'un an après avoir avoir décidé du report. Ils savaient qu'ils allaient organiser ces JO au milieu d'une pandémie. Mais qu'ont-ils fait? Je pense pas qu'ils soient préparés au pire des cas."

Depuis l'arrivée des différentes délégations à Tokyo, ce sont déjà plus de 100 personnes relatives aux JO qui ont été testées positives au coronavirus. Mais le comité d'organisation a assuré que le village olympique serait un "lieu sûr" pour tous vis-à-vis de la question sanitaire. Mais pour Hitoshi Oshitani, il existe donc "de nombreuses failles dans l'organisation de ces Jeux", à travers lesquelles le virus pourrait se propager.

"Le village olympique n'est pas conçu pour contrôler des maladies infectieuses, a encore pointé du doigt Oshitani. Il y a donc un risque et nous avons déjà vu de nombreux cas dans le village olympique. Ce n'est pas non plus totalement inattendu." Pour le conseiller du gouvernement, le problème subsiste surtout dans le message envoyé aux Japonais vis-à-vis des efforts à fournir en période d'état d'urgence provoqué par la crise sanitaire. Plusieurs sondages ces dernières semaines indiquaient d'ailleurs l'hostilité d'une partie de la population locale à accueillir cet événement dans ce contexte sanitaire.