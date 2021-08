JO: "Estanguet oublie vite d'où il vient", critique Da Costa après l'absence du karaté pour Paris 2024

Président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet a encore confirmé ces derniers jours que le karaté ne serait pas gardé au programme pour les JO en France. Un choix que regrette Steven Da Costa, champion olympique de la discipline dans la catégorie des moins de 67kg, à Tokyo. Invité de RMC ce mercredi, Da Costa fustige les arguments avancés par Estanguet qui préfère les "sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux".

Champion olympique de karaté dans la catégorie des moins de 67 kg, Steven Da Costa n'a pas la certitude de pouvoir défendre ses chances à Paris en 2024. A 24 ans, l'athlète français sera pourtant dans la force de l'âge. Mais sa discipline, ajoutée au programme des JO de Tokyo 2021, ne figure plus dans la liste des épreuves pour le prochain rendez-vous olympique en France.

Estanguet veut des "sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux"

"Je me suis entrainé comme un acharné. J'ai assumé mon rôle de favori. J'ai ramené l'or en France. J'ai porté haut le drapeau. J’étais sur un petit nuage. Le réveil fait mal. En 2024, avec votre soutien, je veux défendre mon titre olympique à Paris", a posté ce mercredi sur ses réseaux sociaux Steven Da Costa, en réponse à Tony Estanguet.

Président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet est resté ferme sur ses positions ces derniers jours. "On avait la possibilité de rajouter quatre sports. En allant chercher des sports urbains comme le skateboard et le break dance, on va chercher des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent énormément, a expliqué lundi Tony Estanguet dans un entretien à France Info. Le surf et l’escalade apportent une dimension très spectaculaire et différente des sports déjà au programme."

"C'est moche pour le sport"

S'il reconnaît que Steven Da Costa est "un grand champion", et "regrette" aussi l'absence du karaté pour Paris 2024, Estanguet défend aussi "l'équilibre" des Jeux, qui doivent lutter "contre le gigantisme en rajoutant des sports et des athlètes." Un avis qui ne passe pas Steven Da Costa. “Ce sont des propos qui n’ont pas trop de sens. On est totalement à côté de l’image des Jeux olympiques, a taclé le médaillé d'or à Tokyo, interrogé ce mercredi par RMC. On parle d’argent et d’audience, je ne vois pas le rapport du tout. L’esprit olympique n’y est plus. C’est moche pour le sport. Je suis content pour les autres sports, je m’en fiche en fait. Je ne demande pas à ce qu’on remplace quelqu’un mais juste à être ajouté. Je suis légitime pour en parler."

Triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet s'est beaucoup impliqué dans la candidature de Paris pour les JO 2024, avant de devenir président du comité d'organisation. "Tony Estanguet oublie vite d’où il vient. Il sait très bien que ses excuses ne sont pas fondées. Il faudrait peut-être revoir la décision. Le karaté a donné une très belle image à Tokyo, je pense qu’on mérite autant que les sports qui sont déjà là, a soutenu encore Steven Da Costa. Il y a 120 pays dans le monde, des millions de licenciés. Pour Paris 2024, on aurait 8 chances de médailles pour la France. Ne pas pouvoir défendre mon titre, ce serait triste. En l'état, tout le monde sera présent alors que je vais rester dans mon canapé."