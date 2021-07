JO: Federer annonce qu'il ne sera pas à Tokyo cet été

Toujours en difficulté avec son genou, la légende du tennis Roger Federer a annoncé sur Twitter qu'il renonçait aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui démarrent dans dix jours.

Le champion de tennis Roger Federer a annoncé mardi dans un tweet qu'il ne participerait pas aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), dix jours avant leur lancement. Toujours en délicatesse avec son genou droit, il espère néanmoins pouvoir reprendre la compétition plus tard cet été. "Durant la saison sur gazon, je me suis refais mal au genou et je me me vois contraint de renoncer aux Jeux olympiques de Tokyo", écrit le Suisse sur Twitter.

"J'ai déjà commencé à faire de la rééducation dans l'espoir de retourner sur le circuit cet été", a indiqué l'homme aux 20 titres du Grand Chelem, de retour à la compétition ces dernières semaines après plusieurs opérations, alors qu’il fêtera ses 40 ans le 8 août. "Je suis très déçu, parce que cela a été un honneur et un point fort de ma carrière à chaque fois que je représentais la Suisse", poursuit Federer, qui promet d'acclamer l'équipe nationale "de loin".

Deux opérations au genou l'an passé

Federer traine sa blessure au genou depuis plusieurs mois. Elle lui a notamment valu d’être opéré à deux reprises en 2020. Après plusieurs mois de pause pour se remettre sur pied, il avait repris la compétition en mars 2021, avant de disputer Roland-Garros. Après trois tours, il avait finalement déclaré forfait avant son huitième de finale pour ménager son genou avant Wimbledon.

Sur le gazon londonien, la semaine passée, il avait réussi à atteindre les quarts de finale, mais s’était lourdement incliné contre le Polonais Hubert Hurkacz (6-3, 7-6 [4], 6-0). Visiblement touché et, de son propre aveu, "secoué" par la défaite, il avait quitté le Centre Court sous les applaudissements, laissant présager une fin de carrière approchante.