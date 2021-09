JO: la France à la 3e place d'un classement des médailles un peu particulier

Si l’équipe de France a terminé les Jeux olympiques de Tokyo au 8eme rang au classement des médailles, le bilan des breloques s’avère beaucoup plus flatteur si l’on comptabilise individuellement chaque athlète médaillé, grâce en grande partie au carton des sports collectifs. A ce petit jeu, les Bleus auraient même terminé à la 3eme place du classement général des JO 2021.

Il y aura foule ce lundi en fin d’après-midi à l’Elysée. Emmanuel Macron attend pas moins de 187 sportifs français médaillés olympiques et paralympiques cet été à Tokyo. Le président de la République souhaite rendre hommage à l'ensemble des athlètes, "pour leur engagement et leurs performances" au Japon. Si 213 sportifs ont décroché une breloque cet été, le bilan des Jeux olympiques fut mitigé. Début août, l’équipe de France avait bouclé ses Jeux avec 33 médailles alors que l’objectif était de 42, comme à Rio en 2016. Avec ce total, les Bleus ne pointait qu'au 8eme rang au classement des médailles par pays.

La France devant la Chine et la Grande-Bretagne

Oui mais voilà, la France a terminé les JO en apothéose avec une moisson historique de six médailles gagnées dans les sports collectifs. Dans le détail, cela donne une médaille de bronze en basket féminin, deux médailles d’argent en rugby à 7 féminin et basketball masculin et trois médailles d’or en hand et volley masculin et en handball féminin.

Or si on comptabilise toutes les médailles gagnées par chaque athlète et non par discipline ou épreuve, la France, grâce à ses succès par équipes (n’oublions pas le judo, l’escrime…) fait un bon en avant monstrueux au tableau des médailles. Avec 130 tricolores médaillés au Japon dont 58 en or (encore merci les sports-co), elle serait à la 3eme place derrière les USA et le Japon mais devant la Chine, la Russie ou la Grande-Bretagne.