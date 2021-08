JO 2021: la France termine à la 8eme place au classement des médailles

Le titre olympique décroché dimanche par les handballeuses bleues a permis à la France de finir les Jeux olympiques de Tokyo avec 33 médailles. Le dixième titre de la délégation tricolore lui assure également la huitième place du classement des médailles après un dernier rebond.

Une dernière pour la route. Dominatrices en finale contre la Russie (30-25) ce dimanche, l’équipe de France féminine de handball a atteint le sommet de l’Olympe et décroché son premier titre olympique à Tokyo.

Cette ultime médaille d’or des Bleues permet aussi à la délégation tricolore de signer une petite remontada pour la dernière journée des Jeux nippons.

>> Les JO sont à suivre en direct sur RMC Sport

Dixième avant ce dimanche, la France est assurée de finir à la huitième place avec 33 médailles. Bien que derrière l’Allemagne et l’Italie (respectivement 37 et 40 breloques), le groupe français termine devant ses deux voisins à la faveur d’une meilleure répartition des métaux. A égalité au nombre de médailles d’or avec dix titres, la délégation bleue a aussi conquis l’argent à douze reprises (onze pour l’Allemagne et dix pour l’Italie).

Les Etats-Unis et la Chine intouchables

Au terme d’une dernière journée sublimée par la victoire des handballeuses, la France aurait même pu gagner une place supplémentaire au classement des médailles. Malheureusement pour le groupe tricolore, le Néerlandais Abdi Nageeye s’est paré d’argent sur le marathon un peu plus tôt dans la matinée. A égalité au nombre de breloques en or et argent, la France n’est donc devancée par les Pays-Bas que pour trois médailles de bronze (14 contre 11).

Il n’y a en revanche pas photo avec les deux premières nations du classement: les Etats-Unis et la Chine. Avec 113 médailles dont 39 titres, les Américains ont fini loin devant tous leurs rivaux. Deuxième, la Chine se contente de 88 breloques dont 38 en or. Magnifique pays hôte de ces JO, le Japon complète le podium avec 58 médailles dont 27 titres. De quoi donner des idées à la France, prochain pays à accueillir les Jeux olympiques à Paris en 2024.