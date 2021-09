Les médaillés olympiques et paralympiques seront décorés lundi à l'Elysée

Le président Emmanuel Macron va recevoir l'ensemble des médaillés olympiques et paralympiques de la délégation française le 13 septembre prochain, selon l'Equipe. Il leur remettra des décorations.

Une fête à la hauteur de leur exploit. Une semaine après la fin des Jeux paralympiques, qui ont conclu un été particulièrement dense pour la délégation française, les médaillés olympiques et paralympiques seront reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée lundi prochain, rapporte L'Equipe. Alors que 189 athlètes sont attendus, certains ne pourront pas participer aux festivités, comme les volleyeurs, actuellement en Estonie pour disputer l'Euro.

En plus des sportifs, les présidents des Fédérations, les directeurs techniques nationaux, les entraîneurs et les dirigeants de l'Agence nationale du sport, de Paris 2024 et certains ministres seront également présents dans les salons de l'Elysée. Pour l'occasion, le Président de la République dressera un bilan des Jeux de Tokyo avant de mobiliser les nombreux acteurs en vue de Paris 2024.

Les champions décorés

Emmanuel Macron profitera de l'occasion pour perpétuer une tradition mise en place par le général de Gaulle lors des Jeux d'Innsbruck en 1964 en remettant des décorations aux médaillés. Les champions olympiques qui participaient à leurs premiers Jeux seront faits chevaliers de la Légion d'honneur et les médaillés d'argent et de bronze chevaliers de l'ordre national du Mérite. En cas de doublé en or, les athlètes seront promus officiers de la Légion d'honneur si un minimum de huit ans d'ancienneté dans le grade de chevalier de la Légion d'honneur est respecté.

Le bilan des Jeux paralympiques est plus que positif, avec 54 breloques (contre 28 à Rio) mais les JO ont été décevants, avec seulement 33 médailles, dont dix en or (huitième nation). Un bilan loin des objectifs fixés par Tony Estanguet, qui espère que la délégation française entrera dans le top 5 en 2024, "soit un étage de plus qu'à Rio où nous avons obtenu notre record de médailles (42)".