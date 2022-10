JO Paris 2024: le parcours (très symbolique) du marathon olympique dévoilé

Le parcours du marathon olympique des Jeux de Paris 2024 a été dévoilé ce mercredi. Il promet d’être marquant à plus d’un titre.

Le parcours du marathon olympique des Jeux de Paris en 2024 a été dévoilé ce mercredi après-midi à l’occasion d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de ville de Paris. Aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo, étaient présents: Amélie Oudéa-Castéra la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Brigitte Henriques, présidente du CNOSF, Tony Estanguet président de Paris 2024, Jon Ridgeon directeur général de World Athletics, Paula Radcliffe détentrice du record du monde du marathon, Yohan Durand marathonien de l'équipe de France.

Un marathon inspiré par la bravoure des femmes parisiennes

Le tracé de ce marathon olympique a été pensé et réalisé autour d'une histoire : la marche des femmes du 5 octobre 1789. Ce jour-là, alors que la disette sévit à Paris, des milliers de femmes (rejointes par des hommes) affamées se rendent à Versailles pour crier leur détresse au roi. La Bastille est déjà tombée et les droits de l'homme votés, mais Louis XVI n'a pas encore signé les décrets votés depuis l’été. Le roi est contraint avec sa famille de retourner s'installer à Paris, escorté (le 6 octobre) par les révolutionnaires, pour s'installer aux Tuileries. Dans la foulée, il ratifie la convention des droits de l'homme et le principe de constitution.

Un parcours qui rompt avec la tradition

Pour la première fois aux Jeux olympiques, le marathon femmes (le 11 août à 8h) aura lieu après celui des hommes (10 août à 8h). Partant de l'hôtel de ville de Paris pour se rendre à Versailles (20km), les athlètes traverseront neuf villes, ainsi que des sites remarquables de Paris (Bourse de commerce, palais Brogniart, Opéra Garnier, Place Vendôme, jardin des Tuileries…), et la région Île de France (Château de Versailles, les forêts domaniales des Fausses-Reposes et de Meudon, la manufacture de Sèvres…), avant de terminer sur l'esplanade des Invalides. Le parcours de ce marathon olympique, qui ne comporte pas de passage sur les Champs-Elysées, a été construit en collaboration avec la Fédération internationale d'athlétisme (world athletics), la FFA et Paris 2024.

Très exigeant physiquement, le profil adopté rompt avec la tradition du marathon très roulant: 438 m de dénivelé positif (jamais arrivé aux JO) et 436 m de dénivelé négatif. Ça va monter - la côte du pavé des gardes et ses pointes à 13,5% -, mais aussi, et peut-être surtout, descendre. Le point de bascule de ce marathon olympique pourrait bien se situer au 30e kilomètre avec la descente de la côte des gardes (habituellement empruntée dans le sens de la montée par la course Paris-Versailles) et 13,4% d'inclinaison maximale. "Un vrai défi", ont relevé en cœur athlètes et entraîneurs de l'équipe de France à qui Paris 2024 a fait parcourir en voiture les 42,195 km la semaine dernière, en avant-première. "C'est une fois tous les 4 ans et ce qui importe c'est le titre olympique, pas le chrono", résume Jean Philippe Gatien, le directeur des sports de Paris 2024.

Le marathon pour tous "fait des envieux"

Le parcours des amateurs est identique à celui des pros. Paris 2024 a également ajouté un 10 km qui partira de l'hôtel de ville, empruntera les 7 premiers km du marathon dans la capitale pour bifurquer vers l'arrivée à Invalides. 3000 dossards ont déjà été octroyés pour le marathon. 20024 dossards seront distribués pour l'épreuve du marathon, et autant pour l'épreuve du 10km, soit 40048 en tout.

Pour gagner les dossards, le club paris 2024 va proposer des solutions, comme l’inscription au Club Paris 2024, en plus de l'appli marathon pour tous qui permet déjà de gagner un dossard (pour le marathon, pas le 10 km). L’inscription ouvre la voie à des "challenges sportifs" ou "challenges de course" pour tenter de gagner son dossard. Le prochain challenge aura lieu lors de la journée paralympique ce week-end. 2 à 4 dossards par mois seront ensuite mis en jeu jusqu'en 2024. Les dossards seront tous distribués début 2024 pour laisser le temps aux sportifs de se préparer.

Le marathon pour tous a fait des envieux : "On a eu beaucoup de demandes pour développer d'autres épreuves de masse, explique dans un sourire Jean Philippe Gatien le directeur des sports de Paris 2024. Mais il n'y aura uniquement le marathon pour tous. On étudie la possibilité d'organiser une épreuve de masse en cyclisme pendant les Jeux Paralympiques."