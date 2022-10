Coupe du monde 2022: Caïazzo tacle Hidalgo sur le PSG après le boycott de Paris

Invité du congrès News Tank ce mardi, Bernard Caïazzo, président d'honneur de l'ASSE, a pointé du doigt l'incohérence d'Anne Hidalgo et de sa mairie. Ce lundi, la ville de Paris a annoncé un boycott de la Coupe du monde 2022 au Qatar, un pays qui est propriétaire du PSG via QSI.

Paris a rejoint la fronde des grandes villes. La mairie de la capitale française a annoncé ce lundi un boycott de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), en décidant de ne pas installer d'écran géant ou de fan zone à l'occasion des matchs. Une décision pointée du doigt par Bernard Caïazzo, président d'honneur de l'AS Saint-Etienne, au cours d'un échange sur la température au Qatar en novembre, dans une séance de questions-réponses à la fin de la première discussion sur le Mondial lors du congrès News Tank,

"Je regrette que Madame Hidalgo puisse prendre des mesures alors qu’elle compte beaucoup sur l’image du PSG tout au long de l’année", a lancé Bernard Caïazzo. Pour rappel, Qatar Sports Investments (QSI), géré directement par l'Emirat, est le propriétaire du PSG depuis 2011, avec de multiples investissements depuis à l'image de Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé. Lors de l'arrivée du Brésilien en 2017, en provenance du FC Barcelone contre 222 millions d'euros, la mairie de Paris n'avait pas hésité par exemple à allumer la Tour Eiffel aux couleurs du club. Anne Hidalgo s'affiche elle très régulièrement au Parc des Princes.

"On ne dit pas qu'on est contre le Qatar", indique un maire-adjoint

Maire adjoint à la mairie de Paris en charge de la transformation de l’espace public et mobilités, David Belliard était l'invité de BFMTV ce mardi matin, pour s'expliquer sur ce choix: "On ne boycotte pas le PSG mais un événement. Cela veut dire qu'on ne va pas faire la promotion dans l'espace public parisien de ce type de compétition pendant qu'elle va advenir. On ne dit pas qu'on est contre le Qatar mais contre le type d'événement."

La Coupe du monde débutera le 20 novembre et se terminera le 18 décembre. L'équipe de France, tenante du titre, retrouvera dans son groupe l'Australie, le Danemark et la Tunisie. "Pour nous il n'a pas été question d'installer des zones de diffusion des matchs pour plusieurs raisons: la première c'est les conditions de l'organisation de cette Coupe du monde, tant sur l'aspect environnemental que social, la seconde, c'est la temporalité, le fait que ça ait lieu au mois de décembre", a justifié l'adjoint chargé du Sport, Pierre Rabadan, pour qui "ce modèle de grands événements va à l'encontre de ce que [Paris] souhaite organiser".

Le groupe Les Écologistes avait invité la mairie de Paris à boycotter cette compétition, pour des questions humaines et environnementales. Les villes de Strasbourg, Bordeaux, Lille, Reims, Rodez et Marseille avaient annoncé plus tôt le même boycott pour dénoncer l'organisation de la compétition dans le pays du Golfe.