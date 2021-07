Jeux olympiques: Griezmann rêve de Paris 2024

Spectateur attentif des JO 2021, Antoine Griezmann a confirmé son envie de participer aux Jeux de 2024 à Paris, avec l’équipe de France de football.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 sont officiellement lancés depuis vendredi après-midi et la traditionnelle cérémonie d’ouverture. Des millions de Français ont suivi avec excitation la journée et le défilé des Français derrière les porte-drapeaux Samir Aït Saïd et Clarisse Agbegnenou. Parmi eux, Antoine Griezmann, qui a envoyé un message de soutien aux athlètes bleus sur ses réseaux sociaux et n’a pas caché son envie de participer aux JO de Paris 2024.

Estanguet valide

"Plein de bonheur et de réussite. Nous sommes fiers de vous ! Vive la France !", s’est-il enthousiasmé sur Twitter. En réponse à son message, il a été interpellé par le compte officiel "Paris 2024": "Dans le cortège en 2024, Antoine Griezmann?". Réponse de l’intéressé, a priori plutôt partant, en emojis: des mains jointes, un drapeau français et un cœur.

L’idée plait en tous cas à Tony Estanguet, président du Comité d’Organisation de ces Jeux. "Un champion du monde aux Jeux olympiques, l'histoire serait belle !", a validé le triple médaillé d’or en canoë. En attendant, Griezmann suit assidument les Jeux: samedi matin, il a félicité le judoka Luka Mkheidze, premier médaillé français au Japon.

"L'un de mes plus beaux rêves"

L’attaquant de l’équipe de France n’a jamais caché son envie de participer aux JO. Il déclarait au Figaro en juin dernier: "Ce serait l'un de mes plus beaux rêves. Vous imaginez, porter le maillot de l'équipe de France, à Paris, aux Jeux olympiques, pour un rendez-vous planétaire... Ça file des frissons." Le joueur du Barça avait ensuite relativisé, expliquant qu’il n’était pas seul maître de son calendrier.

Dans l’épreuve de football olympique, les sélectionneurs ont le droit d’ajouter à leur liste trois joueurs confirmés, en plus de l’équipe des Espoirs (moins de 23 ans). André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier font ainsi partie du voyage à Tokyo cette année. Dans trois ans, Kylian Mbappé aurait très envie de faire partie de l’équipe, d’après Le Parisien, alors que la France sera automatiquement qualifiée comme pays organisateur.