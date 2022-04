JO Paris 2024: "On n'a pas envie d'avoir honte", Agbegnenou met en garde l'organisation

L'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a connu quelques couacs ces derniers mois, à l'image de la polémique liée au tournoi de basket, dont la salle pour le premier tour a été changée. Dans un entretien à Ouest-France, la judokate Clarisse Agbegnenou s'inquiète et espère que la compétition ne mettra pas "la honte à la maison".

Porte-drapeau de la délégation française lors des Jeux olympiques de Tokyo, Clarisse Agbegnenou avait tenu son rang. Championne olympique dans la catégorie des moins de 63 kilos et dans l'épreuve mixte par équipes, l'athlète a un autre rendez-vous qui l'attend en juin avec la naissance de son premier enfant.

"J'espère que les JO seront prêts pour nous"

Mais cette maternité n'empêchera pas Clarisse Agbegnenou de revenir à la compétition, avec les Jeux olympiques de Paris 2024 en ligne de mire, à domicile. "J'attends de voir quand ma fille sera là. Elle sera ma première compétition. Il me restera deux ans après la naissance pour revenir en forme et être prête pour 2024, j'aurai de la marge, a déclaré la judokate à Ouest France. Ce qui est sûr, c'est que je serai prête pour les Jeux. En revanche, j'espère que les JO seront prêts pour nous."

Ces derniers jours, l'organisation de Paris 2024 a été confronté à un problème concernant les compétitions de basket, avec des critiques quant à la salle choisie (au Parc des Expos) pour le premier tour. Finalement, l'option a été abandonnée. "Quand on voit les complications (de l'organisation), j'espère qu'ils sauront être à la hauteur, a prévenu Clarisse Agbegnenou. On n'a pas envie d'avoir honte à la maison... On a envie que ça se passe bien, qu'on donne une image positive, et pour nous, qu'on puisse briller dans de supers conditions."

D'autres épreuves sont aussi concernées par quelques problèmes ou polémiques, à l'image de compétitions prévues loin de Paris. Ce sera notamment le cas du handball, dont les tournois se dérouleront à Lille. "On ne sera qu’entre handballeurs. C’est nul, clairement, c’est nul, déplorait le gardien Vincent Gérard fin 2020 à la Voix du Nord. Mais c’est une grosse déception de ne pas vivre les Jeux Olympiques à Paris. (…) Les JO, c’est quelque chose d’incroyable à vivre. En plus, les JO dans son pays. On a l’impression que ce sera la fête des voisins et qu’on ne sera pas invités. Et qu’on fera une contre-soirée entre nous."