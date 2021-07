JO: trop de vent pour l'aviron mais des vagues pour le surf, le typhon impacte le programme

Les conditions météo difficiles, et notamment le typhon Nepartak, ont bouleversé certaines épreuves des Jeux olympiques de Tokyo. L’aviron a dû annuler les épreuves prévues pendant les journées de lundi et mardi, alors que la voile et le surf espèrent en profiter pour offrir un beau spectacle.

En quête d’une médaille olympique, les barreurs français vont devoir prendre leur mal en patience. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont choisi d’annuler les épreuves d’aviron prévues lundi et mardi sur le plan d’eau de Sea Forest Waterway. Les intempéries, et en particulier un typhon, ont perturbé le rendez-vous olympique. De fortes rafales de vent sont attendues mardi, pouvant rendre les conditions impraticables pour l'aviron, ont expliqué les organisateurs afin de justifier leur décision.

Les Bleus de l’aviron attendront mercredi

Selon l'Agence météorologique japonaise, le typhon Nepartak, dont les rafales peuvent atteindre 90 km/h, se trouvait encore samedi à quelque 1.800 kilomètres au sud de Tokyo. Mais il est en passe d'arriver dans la ville hôte des Jeux olympiques d'ici mardi, a indiqué l'agence météorologique nippone.

Dans le clan tricolore, les demi-finales du deux de pointe masculin (les jumeaux Turlan) et celles du deux de couple poids léger avec le duo composé de Claire Bové et Laura Tarantola ont été décalé à mercredi. La finale du deux de couple masculin avec Hugo Boucheron et Matthieu Androdias reste programmée à mercredi.

La voile et le surf profitent du vent

Si l’aviron a choisi de reporter deux jours de compétition, la voile compte bien tirer profit de la météo compliquée. La Fédération internationale de voile (World Sailing) a maintenu toutes ses régates et le vent offre même aux athlètes des conditions idéales pour leurs premières épreuves. Après des débuts un peu décevants en raison du manque de vagues, la compétition de surf a également gagné en intensité grâce au typhon qui touche le Japon.

"J'ai fait la meilleure combinaison dans le choix de mon matériel pour ces conditions toujours très petites, a expliqué Michel Bourez après sa qualification pour les huitièmes de finale. Les vagues vont grossir d'ici ce dimanche soir et je vais évidemment changer mon matériel pour la suite de la compétition (lundi, ndlr). Je n'attends que cela, que la houle arrive et que je puisse montrer le meilleur de moi-même."