JO 2021: les justifications de la chaîne coréenne accusée de racisme après la cérémonie d'ouverture

La chaîne de télévision coréenne MBC a présenté ce samedi ses excuses à plusieurs nations concernées par des propos ou images jugées racistes pendant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo.

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques a donné lieu à de superbes moments comme le globe terrestre constitué de 1824 drones dans le ciel de Tokyo. Mais le lancement des JO est également synonyme de plusieurs heures de direct qu’il faut combler. Une diffusion interminable pour certains qui a parfois engendré quelques dérapages incontrôlés. C’est notamment le cas en Corée du Sud où la chaîne MBC a été obligée de publier un communiqué pour présenter des excuses à ses téléspectateurs et à plusieurs nations pour des blagues à caractère raciste.

"Nous nous excusons auprès des pays concernés et de nos téléspectateurs, a écrit le média dans une publication partagée sur les réseaux sociaux. MBC a utilisé des images et des légendes inappropriées pour présenter certains pays lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet. Nous nous excusons sincèrement auprès des pays concernés et des téléspectateurs."

"Faciliter la compréhension des spectateurs"

Un communiqué posté après l’apparition d’une vive polémique à travers le monde. En cause, plusieurs blagues de très mauvais goût lors du défilé des nations dans le stade olympique de Tokyo. Si la tenue de l’Italie pendant la cérémonie d’ouverture a fait réagir, ce n’était pas forcément la peine de représenter l’Italie par une pizza…

La photo de Tchernobyl pour le passage de la délégation ukrainienne a également posé un sérieux problème. Surtout en cette date du 35e anniversaire de la catastrophe nucléaire. Si certains trouveront peut-être amusant le cliché sur la Norvège et le saumon, difficile de plaisanter avec la situation de la Syrie, présenté comme le "pays de la guerre civile pendant dix ans" ou les Iles Marshall vues comme une "zone d’essais nucléaires" pour les Etats-Unis.

"Les images et les captures étaient destinées à faciliter la compréhension des spectateurs pour visualiser les pays qui entrent rapidement pendant la cérémonie d’ouverture, a encore tenté de se défendre MBC. Cependant, nous admettons qu’il y a eu un manque de considération pour les pays concernés et que l’inspection n’a pas été suffisamment approfondie. C’est une erreur inexcusable. Encore une fois, nous sommes profondément désolés et regrettons cette erreur."

La chaîne MBC a également promis de meilleurs sélections et filtrage des illustrations et présentations des pays afin de reproduire ce genre d'incidents malencontreux. il faut l'avouer, représenter le Salvador comme le pays du Bitcoin, c'était bien trouvé. On regrettera presque de ne pas avoir repéré le cliché utlisé pour la France.