Barça: Laporta accuse le PSG d'être responsable du non-retour de Messi

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a choisi de s'engager avec l'Inter Miami lors du mercato estival. La star argentine a fait le choix de signer aux Etats-Unis et en MLS plutôt que de retrouver le FC Barcelone. Et d'après Joan Laporta, le PSG n'y est pas pour rien.

Champion d'Espagne en titre, le Barça a bien cru signer le gros coup de l'été en bouclant le retour de Lionel Messi. Mais la "Pulga" a finalement décidé de se lancer à l'assaut de la MLS en rejoignant l'Inter Miami à la fin de son contrat au PSG.

Dans un entretien accordé au journal Mundo Deportivo ce mardi, le président du Barça est notamment revenu sur l'échec des discussions pour un retour de Lionel Messi. Le dirigeant blaugrana a rejetté la faute sur le PSG et la France.

Laporta assure que tout était bouclé

Arrivé jeune ado à Barcelone, Lionel Messi y a passé l'essentiel de sa carrière entre 2000 et 2021. Formé à la Masia, l'Argentin a ensuite tout gagné avec son club de coeur. Mais cela n'a pas suffi pour y retourner cet été. Et pourtant, tout était prêt pour son grand retour.

"Le joueur voulait, son père aussi. Nous ne voulions pas que ce qui s'était passé l'autre fois (le départ de Messi au dernier moment, ndlr) nous arrive et nous leur avons dit que nous serions limités par le fair-play financier, a expliqué Joan Laporta. Puis, après un temps, tout le contrat a été bouclé."

Laporta: "Des saisons très dures à Paris"

Mais Lionel Messi a finalement opté pour l'Inter Miami en MLS, en partie à cause du PSG selon le président barcelonais. Marqué par ses deux saisons en Ligue 1, et notamment par deux camapgnes agitées en Ligue des champions, l'attaquant de 36 ans a, semble-t-il, un peu accusé le coup après son passage en France. A écouter Joan Laporta, les sifflets contre lui et l'ambiance autour de son passage l'ont marqué.

"Jorge a voulu venir pour me parler et nous a dit qu'il avait choisi l'Inter Miami parce qu'il avait passé des saisons très dures à Paris, où il était sous pression. A Miami il sera plus au calme et il pourra penser à la sélection nationale, a encore enchaîné le patron du club catalan. Même s'il avait envie de revenir au Barça. Il ne voulait pas passer une autre année comme les précédentes. C'est compréhensible et on s'est mis à travailler sur un super hommage que le Barça doit faire pour Lionel Messi."