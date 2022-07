Paris 2024: Emmanuel Macron veut des JO "inoubliables, surprenants et uniques"

Le premier Conseil olympique et paralympique du quinquennat était organisé ce lundi matin. Une dizaine de ministres et de secrétaires d'Etat étaient présents autour d'Emmanuel Macron, qui a clamé son envie de garder un "très haut niveau d'ambition" pour ces Jeux.

Emmanuel Macron a organisé ce lundi matin son premier Conseil olympique et paralympique du quinquennat qui a duré plus de deux heures. Une dizaine de ministres et de secrétaires d'Etat étaient présents autour de la table. Juste avant le lancement de cette réunion, le président de la Républiqué a rencontré Tony Estanguet, patron de Paris 2024. Emmanuel Macron a ensuite déjeuné avec Thomas Bach, le président du CIO, qui est à Paris deux ans avant le lancement des Jeux dans la capitale française.

L'un des principaux objectifs était de rassurer. L’exécutif veut montrer qu'il gère le dossier et que la France sera prête à accueillir les JO dans deux ans. Le président de la République a rappelé lors de cette réunion son envie de garder un "très haut niveau d'ambition" pour ces Jeux. Il souhaite que les Français "soient fiers" des JO. Le président a demandé une mobilisation exceptionnelle et "a salué" le travail déjà effectué. La pratique du sport sera la grande cause de l'année 2024.

La sécurité et le budget ont été les deux sujets les plus discutés

Emmanuel Macron a clamé son envie d'organiser des JO "inoubliables, surprenants et uniques" pour les Français, tout en rappelant que cet évènement devait "irriguer" l'ensemble du territoire. La sécurité et le budget ont été les deux sujets les plus discutés ce matin lors de ce Conseil.

En ce qui concerne la sécurité, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création de 11 nouvelles unités de forces mobiles dans l'optique de ces Jeux. La lutte anti-drones sera accrue pendant ces deux semaines. Pour la cybersécurité, le commandement sera unifié afin de permettre une coordination parfaite sur ce dossier.

Au niveau du budget, l'autre point important de ces Jeux, surtout après la publication du rapport Lambert, l'Elysée rassure. Du côté du budget de la SOLIDEO (constructions des sites), l'Elysée affirme qu'il y a une "très bonne visibilité des dépenses depuis l’élaboration du projet" et un "budget qui "sera tenu". Au total, budget de 4.3 milliards d’euros avec l’inflation prévisionnelle.

Entre 7 000 et 11 000 forces de l'ordre mobilisées en fonction des jours

De 7 000 à 11 000 forces de l'ordre seront mobilisées en fonction des jours et des épreuves, un marathon ne nécessitant pas le même nombre de policiers qu'une épreuve en salle. Ces chiffres ne comprennent pas la cérémonie d'ouverture, le dispositif sera affiné lorsque l'organisation va dévoiler son protocole des festivités.

17 500 agents de sécurité privés par jours seront également déployés lors de ces Jeux olympiques. Si l'on intègre l'ensemble des sites, cela peut monter autours des 22 000 agents. Le ministre des Armées a aussi confirmé lors de cette réunion que l'organisation pourra compter sur le concours des armées.