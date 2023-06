Tir à l'arc: "Il reste quelques hésitations", confie Jean-Charles Valladont

Porte-drapeau de l’équipe de France aux Jeux Européens, Jean-Charles Valladont repart de Cracovie sans médaille. Mais pas sans satisfaction. Eliminé en quart de finale du par équipes et de l’individuel, le vice-champion olympique 2016 a pu mettre en application le travail éffectué avec monsieur Oh, l’entraîneur sud-coréen des Bleus. Une bonne piste en vue des Mondiaux (31 juillet – 6 août à Berlin).

Sur la dernière flèche du dernier set, vous ratez le 10 de peu et derrière l’Espagnol fait le 10…

Jean-Charles Valladont: C’est toujours un peu frustrant. C’est le côté décevant aujourd’hui de mon match. Je le répète, tout le monde peut battre n’importe qui avec ce système de set. Je tire ma dernière flèche assez bien, c’était pas mal. J’étais content de moi, j’avais un peu contre-visé à droite. Je vois ma flèche arriver juste à côté du 10. Lui (Pablo Acha) fait une très belle flèche. Sinon, ça aurait pu emmener en barrage, c’est dommage.

Ce pas de tir était très venté, pas facile de trouver les bons réglages...

C’est piégeux. Il y a beaucoup de vent. Quand on arrive sur le terrain des finales, la grosse tribune à droite nous met à l’abri sur le pas de tir. Mais après la tribune, il y a un couloir d’une trentaine de mètres où le vent s’engouffre comme on a sur le terrain d’échauffement. Il faut faire attention aux drapeaux. J’ai mis mon viseur à droite mais peut-être pas assez. Sur le pas de tir on ne ressent pas la puissance réelle du vent. On doit s’orienter uniquement avec la manche à air.

Quelles erreurs techniques avez-vous faites?

J’étais assez satisfait. J’ai réussi ce que je souhaitais mettre en place. Ca fait deux ans qu’on travaille avec un entraîneur coréen. J’essaye de travailler cette philosophie au quotidien et en compétition. J’arrive assez souvent à mettre en place cette technique. Aujourd’hui, c’était le cas. Il reste quelques hésitations qui font que le tir n’est pas aussi fluide qu’il pourrait être. Mes deux premières volées aujourd’hui, j’ai tiré parfaitement. C’est ce que je dois faire. Ensuite, les émotions arrivent car le match avance, le stress grandit. Le but c’est de faire abstraction de tout ça. Le but c’est de faire ce que j’ai réussi sur mes premières volées tout au long du match. Voici ce qui pêche encore.

Quel est le bilan de ces Jeux européens?

On a été bon en qualifications par équipe. J’ai pris de la confiance, les scores étaient très bons. J’ai fait une série à 345 sur 360 points. Je crois que je ne l’avais jamais fait en compétition. Ça donne un petit peu de confiance. Il faut travailler cette régularité sur la longueur, ce que je n’ai pas forcément.