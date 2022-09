Tir: "C'est très beau", savoure Cormenier, première française championne du monde en fosse olympique

Il est 21h10 à Osijek en Croatie, Carole Cormenier, 32 ans, ne va pas tarder à s’endormir. Ce jeudi, elle s’aligne en fosse olympique par équipe mixte avec Antonin Désert. Elle prend le temps de revenir pour RMC Sport sur son titre en individuel aujourd’hui avec 31 points, devant l’Espagnole Galvez (29). Jamais une Française n’était devenue championne planétaire en tir. Cerise sur le gâteau, elle décroche un quota olympique.





Quel est le sentiment ce soir après ce titre mondial ?

Je n’arrive toujours pas à réaliser. C’est encore chaud dans ma tête. Je suis très contente. Gagner un titre de championne du monde et un quota olympique, tout ça en même temps c’est très beau. Et je suis la première française à gagner un titre de championne du monde en tir.



Vous commencez la finale en ratant votre première cartouche. Ce n’était pas la meilleure manière de se mettre dedans...



Non. Pas trop. J’ai entendu les autres louper en suivant. Ca m’a reboosté et ça s’est bien déroulé. J’étais stressée pour ma dernière série en qualification (3e) le matin. J’avais une grosse pression pour la demi-finale (2e). Je n’ai pas abordé la finale de la même façon. J’avais de la pression mais pas de la même façon qu’en demie. J’avais le cœur qui battait mille fois plus en demie qu’en finale. Ca me donnait plus de force en finale car j’étais là avec ces filles. Ca m’a donné plus de courage.



Avec le quota olympique en poche, vous allez pouvoir gérer votre montée en puissance pour Paris 2024...



C’est ça. Maintenant la préparation va pouvoir commencer à se faire dès maintenant. C’est bien pour ça.