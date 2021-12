Affaire Pinot: la judokate change d'avocat, son ancien représentant la dit "déçue" du jugement

Invité de BFMTV, Maître Stéphane Maugendre, ancien avocat de Margaux Pinot, a expliqué les raisons du changement de conseil et indique avoir demandé au procureur de la République de faire appel après le relaxe d’Alain Schmitt, accusé de violences sur la judokate.

Il a assisté Margaux Pinot dans les premières heures de l’affaire. Depuis, Stéphane Maugendre n’est plus l’avocat de la judokate, qui accuse de violences son entraîneur et compagnon, Alain Schmitt. Invité sur BFMTV ce jeudi, l’ancien conseil de la championne olympique par équipe, a confirmé.

"Elle a décidé de changer d'avocat, a-t-il confirmé. Ça se comprend, elle a été déçue non pas du travail que j’ai fait pour elle, ni de ma plaidoirie mais de la décision rendue mardi soir à 0h30. Je comprends Margaux, elle est déçue et estime que changer d’avocat lui permettra peut-être d’être entendue par la cour d’appel de Paris."

"J'ai demandé au procureur de faire appel"

L’avocat s’est expliqué sur les premiers éléments de l’enquête et la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny contre M.Schmitt. Depuis, le parquet a fait appel de la décision, sur demande de M.Maugendre.

"Le tribunal a décidé de le relaxer en écartant des éléments objectifs du dossier, poursuit-il. On sait que dans ce genre d'affaires de violences intra-familiales, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre et c'est au tribunal d'aller chercher des éléments objectifs puisque les déclarations sont des éléments subjectifs. J'estime que ces éléments objectifs permettaient de confirmer la version de Margaux. Le tribunal en a décidé autrement. La justice est comme cela et il y a la possibilité de faire appel. J'ai demandé au procureur de la République de Bobigny de faire appel, ce qu'ils ont décidé de faire extrêmement rapidement, dès midi le lendemain de la décision."

Margaux Pinot est désormais représentée par Me. Caroline Wassermann. Un choix compris par son ancien avocat qui n’y voit pas un changement de stratégie, ni de version. "Non pas du tout, a-t-il déclaré. Il y a la déception de la décision. Il ne s’agit pas du tout de changer de stratégie puisqu’elle a été élaborée d’un commun accord avec Margaux et je pense qu'elle n'en changera pas. Elle dit exactement ce qu'il en est. Elle estime que la décision qui a été rendue ne lui convient pas. Elle a peut-être besoin que ses intérêts soient défendus par un autre conseil. C’est le jeu normal, il n’y a pas de difficulté. Elle est déçue."



Il conclut enfin sur les séquelles physiques présentés par les deux personnes du couple lors de l’audience de comparution immédiate. "Monsieur Schmitt avait effectivement un oeil au beurre noir à l'audience lorsqu’il a comparu, a-t-il déclaré. Concernant Margaux, après le certificat médical des unités médico-judiciaires, elle a passé un IRM et il a été constaté que les os propres du nez étaient fracturés sans déplacement. C’est un document que j’ai déposé au tribunal et qui a été débattu contradictoirement."