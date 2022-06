Affaire Pinot-Schmitt: "Des gens se sont acharnés sur moi", l’émotion de Schmitt après sa relaxe en appel

L'entraîneur de judo Alain Schmitt a été de nouveau relaxé vendredi par la cour d'appel de Paris pour des faits supposés de violences conjugales sur son ancienne compagne judoka, Margaux Pinot. Le coach de 38 ans est apparu soulagé et très ému après le verdict.

"Je m’exprimerai mieux plus tard." Pour Alain Schmitt, l’émotion était trop forte pour se lancer dans un long discours. Ce vendredi, l’entraîneur de judo a été de nouveau relaxé par la cour d'appel de Paris pour des faits de violences conjugales sur son ancienne compagne judoka, la championne olympique Margaux Pinot. Les deux sportifs se déchirent depuis six mois sur les bancs des tribunaux et par médias interposés au sujet d'une violente altercation survenue en novembre 2021 au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), pour laquelle le technicien avait déjà été relaxé en décembre par le tribunal correctionnel de Bobigny.

"Je suis très content que justice ait été rendue, a commenté Alain Schmitt. On attend ça depuis quelques mois. J’ai eu beaucoup de moments très durs. J’ai clamé mon innocence depuis le début. Aujourd’hui, je suis relaxé. Je suis content que les magistrats aient fait preuve de bon sens. Je suis très heureux de cette décision."

"Je vais peut-être pouvoir vivre normalement"

Très ému, l’entraîneur de 38 ans est même au bord des larmes lorsqu’on l’interroge sur l'après-procès. "Je vais peut-être pouvoir vivre normalement", dit-il avant de poursuivre : "C’était beaucoup d’attente, de doute, de paroles à encaisser. Je suis soulagé."

Si Alain Schmitt reconnait que le travail et le sport l’ont aidé à "décompresser", il n’oublie pas qu’il fut attaqué de toutes parts. "Enormément de gens se sont trompés, se sont acharnés sur moi, ont essayé de se venger parce que sportivement il y avait des choses qui ne passaient pas chez eux, selon moi. J’ai été traité de pervers narcissique de plein de choses… Cela fait partie des choses qui sont dures à encaisser parce que je pense être plutôt équilibré." Et Alain Schmitt de conclure : "Je ne sais pas quoi dire d’autre car je suis ému mais je suis soulagé. Et je peux voir l’avenir un peu plus sereinement."