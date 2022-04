Judo (championnats d'Europe): Gahié sacrée, Pinot médaillée, les Bleus répondent présent en Bulgarie

Sans Riner ni Agbégnénou, l'équipe de France de judo brille lors de l'Euro organisé à Sofia en Bulgarie. Les Bleus comptent deux titres et quatres médailes en l'espace de trois jours, dont une médaille de bronze pour Margaux Pinot, qui signait son retour lors d'un grand championnat après l'affaire judiciaire qui l'oppose à son ex-compagnon Alain Schmitt.

Un Euro réussi déjà pour l'équipe de France. Les Bleus brillent Sofia, en Bulgarie, avec une pluie de médailes dont deux titres, grâce à Shirine Boukli et Marie-Eve Gahié, ainsi que quatre autres médailles. Et ce malgré l'absence des têtes d'affiche Teddy Riner et Clarisse Agbégnénou.

Un titre et trois médailles dès vendredi

Shirine Boukli, 23 ans, avait apporté le premier titre à la France grâce à sa victoire sur la Portugaise Catarina Costa en finale des -48 kg dès la première journée de compétition vendredi dernier, lui permettant de se consoler de JO de Tokyo décevants où elle avait été la seule Française non médaillée.

Le même jour, Amandine Buchard (-52 kg), championne d'Europe en titre et numéro un mondial, et Sarah-Léonie Cysique (-57 kg), vice-championne olympique à Tokyo, ont décroché l'argent. Chez les hommes, Cédric Revol s'est paré de bronze (-60 kg), et a ainsi remporté sa première médaille continentale en battant le champion du monde 2019 en finale de repêchage.

Gahié sacrée en -70kg, Margaux Pinot 3e pour son retour

Samedi, Margaux Pinot, championne d'Europe en 2019 et 2020, s'est offert le bronze chez les -70kg en dominant l'Autrichienne Michaela Polleres, vice-championne olympique à Tokyo, lors de la finale de repêchage. La judokate participait à son premier grand championnat depuis la retentissante affaire judiciaire qui l'oppose à son ancien entraîneur et compagnon Alain Schmitt, qu'elle accuse de violences conjugales et qui était présent à Sofia en tant qu'entraîneur de l'équipe bulgare.

Sur le même podium, Margaux Pinot y a retrouvé une compatriote: Marie-Eve Gahié. A 25 ans, elle est devenue championne d'Europe de judo chez les moins de 70 kg en battant en finale la Néerlandaise Sanne Van Dijke, tenante du titre. Championne du monde en 2019, elle remporte le premier titre européen de sa carrière après avoir décroché le bronze en 2017 et 2020.